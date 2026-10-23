Pedro H. Lopes / iG Neste domingo (25) ocorre o segundo turno das eleições

Neste domingo (25), os eleitores de todo o país voltam às urnas para o segundo turno das eleições. Em cinco estados e no Distrito Federal, haverá escolha para governador e para presidente da República. Nos outros locais, onde o governador já foi eleito no primeiro turno, será preciso apenas escolher o presidente.

Ordem de votação



Haverá segundo turno nos seguintes estados: Acre, Amazonas, Distrito Federal, Rio Grande do Norte, Espírito Santo e Tocantins

Nesses locais, a ordem de votação na urna eletrônica será:

Governador: digitar os dois números do candidato e confirmar

Presidente da República: digitar os dois números do candidato e confirmar





Nos demais estados, a votação será assim:

1. Presidente da República: digitar os dois números do candidato e confirmar

Celular e colinha



A legislação permite ao eleitor levar uma colinha de papel para a urna, com os números dos candidatos anotados. O aparelho celular, no entanto, deve ser entregue aos mesários antes de entrar na cabine de votação.

Também não são permitidos equipamentos como smartwatch, máquina fotográfica, filmadora e óculos inteligentes.

O celular pode ser utilizado para apresentar o e-Título ou outro documento digital aceito pela Justiça Eleitoral durante a identificação na seção eleitoral. O objetivo é preservar o sigilo do voto e impedir fraudes ou tentativas de comprovação da escolha feita na urna.

Quem se recusar a entregar o aparelho poderá ser impedido de votar naquele momento, e o caso poderá ser registrado pela mesa receptora de votos.

Documentos e local de votação



Não se esqueça de levar um documento de identificação com foto.

O título de eleitor não é obrigatório para votar, mas ajuda a acelerar o processo por indicar a zona e a seção eleitoral. Uma opção é baixar o e-título, aplicativo da Justiça Eleitoral, com a versão digital do título de eleitor.

Lembre-se de conferir, no dia anterior, o seu local atualizado de votação.