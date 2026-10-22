Nelson Jr./SCO/STF Ministro Nunes Marques

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, rejeitou mudanças nas regras de funcionamento de canais políticos no WhatsApp às vésperas do segundo turno das eleições de 2026. Para o magistrado, eventuais restrições devem ser discutidas após a votação, com possibilidade de aplicação nas eleições municipais de 2028.

Em entrevista a uma emissora de televisão nesta quarta-feira (21), Nunes Marques afirmou que as campanhas eleitorais já conhecem as regras vigentes e não devem ser surpreendidas por alterações de última hora.

“Essa é uma ideia a ser refletida depois da eleição. Provavelmente para as eleições de 2028”, declarou o ministro.

A discussão ocorre no TSE e envolve uma proposta apresentada pelo ministro André Mendonça. A minuta prevê a suspensão temporária de canais políticos com mais de 200 mil seguidores nas 48 horas anteriores à votação e nas 24 horas posteriores. Contudo, a medida ainda não foi aprovada.

Como funcionaria a restrição aos canais políticos

A proposta em análise prevê a suspensão temporária de canais de grande alcance no WhatsApp durante o período próximo à votação. O objetivo da discussão é estabelecer regras para a circulação de conteúdo político-eleitoral na plataforma durante as eleições.

Entre os canais que poderiam ser afetados por uma medida desse tipo estão o “Exército do Lula”, administrado pelo deputado federal André Janones, e a “Tropa do Flávio”, utilizada por apoiadores do senador Flávio Bolsonaro (PL).

A proposta não está em vigor. Para que as restrições sejam aplicadas, o texto precisa avançar na análise da Justiça Eleitoral.

Nunes Marques afirmou que não pretende convocar uma reunião para discutir a medida neste momento. Segundo o presidente do TSE, a proposta surgiu de debates entre integrantes da Corte, mas uma eventual mudança deve ser avaliada depois do pleito.

Disputa envolve canais ligados a Lula e Flávio Bolsonaro

A discussão sobre as regras do WhatsApp ocorre em meio a questionamentos das campanhas sobre o uso de canais políticos e a circulação de mensagens eleitorais nas redes digitais, além de problemas na distribuição de conteúdo político e na inteligência artificial pela Meta.

A campanha de Flávio Bolsonaro voltou a cobrar explicações sobre o canal “Exército do Lula”, ligado a André Janones. O PT, por sua vez, contesta o pedido.





O debate envolve o alcance dessas estruturas de comunicação e a possibilidade de estabelecer restrições temporárias para canais com grande número de seguidores durante o período eleitoral.

Com a posição de Nunes Marques, a discussão sobre eventuais mudanças deve ficar para depois do segundo turno de 2026. A possibilidade de adoção das regras nas eleições municipais de 2028 ainda depende da análise e de uma eventual decisão da Justiça Eleitoral.