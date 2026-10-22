Nádia Pontes Enchente Rio Grande do Sul

Com o retorno da chuva para o Sul e Sudeste, ao menos quatro estados estão com riscos de enchentes e transbordamentos de rios durante esta quinta-feira (22). As informações são dos meteorologistas da MetSul.

De acordo com os especialistas, o episódio de chuva excessiva pode trazer acumulados extremos e já há alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para tempestades em boa parte do país, incluindo as duas regiões.

Além disso, a previsão indica que serão vários dias seguidos de instabilidade, o que contribui para os volumes elevados, com a possibilidade de acumulados excessivamente altos em alguns pontos. Este cenário aumenta o risco alto de enchentes.

Ainda segundo a previsão, as chuvas devem atingir mais a parte oeste de Santa Catarina e o Paraná. Nesses pontos, os acumulados devem ficar entre 100 mm e 150 mm.

Porém, ainda no estado paranaense, há locais em que a precipitação no período pode ficar entre 200 mm e 300 mm.

Sendo assim, os meteorologistas da Metsul informaram que o estado que mais preocupa é o Paraná, que já vem registrando muita chuva nas últimas semanas. Com isso, o solo está saturado de água, o que agrava o risco de deslizamentos, inundações, cheias de rios e enchentes.

Rios em alerta

Ainda de acordo com a previsão, com o acúmulo de chuva, diversos rios nos estados de Santa Catarina, Paraná e do interior de São Paulo podem apresentar condições de cheia com risco de enchentes nos próximos dias.

O cenário mais grave segue sendo no estado paranaense, com níveis de risco altos em várias bacias do Paraná, como as dos rios Iguaçu, Piquiri, Tibagi, Ribeira e Ivaí.

Além deles, o Rio Uruguai, no Rio Grande do Sul, também está em atenção. Grande parte do estado gaúcho não deve registrar chuva volumosa. Porém, há possibilidade de chover com acumulados elevados nas áreas mais ao noroeste e ao norte do estado.

Nesses pontos, fica localizada a parte intermediária da bacia do Uruguai, que também recebe água da área mais ao oeste de Santa Catarina, que também tende a registrar elevados volumes de chuva. Com isso, o Rio Uruguai pode voltar a apresentar cheia.

O Metsul também informou a possibilidade de chover com altos acumulados na parte mais ao norte e no nordeste catarinense, sendo assim, as bacias do Itajaí e Itajaí-Açu também estão em atenção.

Já no interior de São Paulo, especialmente nas áreas mais ao centro e sul do estado, também há risco de cheias de rios e enchentes. A previsão indica os maiores perigos nas bacias dos rios das Cinzas, Tibagi, Itararé e entre outros, conforme informaram os meteorologistas.

Previsão Sul

Nesta quinta-feira (22), o tempo permanece instável na região Sul, com pancadas de chuva e trovoadas. Um alerta amarelo de “perigo potencial para tempestades” do Inmet está ativo para toda a região.

De manhã, as chuvas se concentram principalmente nas áreas norte e oeste do Sul, mas, ao longo do dia, avançam em direção ao Leste e Sul.

A temperatura mínima será de 12 °C em Curitiba, e a máxima entre as capitais chegará a 24 °C em Porto Alegre.

Previsão Sudeste

O tempo também segue instável no Sudeste durante esta quinta-feira (22), com céu encoberto nas regiões sul, central e leste de São Paulo, além do sul de Minas Gerais.

A previsão é de chuva com trovoadas no oeste de São Paulo e no Triângulo Mineiro, que, durante a noite, podem atingir a região central de Minas Gerais. Já no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, esperam-se apenas chuvas isoladas. Não há previsão de chuva apenas para a região de divisa de Minas Gerais com o sudoeste da Bahia.

A temperatura mínima será de 17 °C em São Paulo e Belo Horizonte, e a máxima chegará a 25 °C em São Paulo, 26 °C no Rio de Janeiro e em Vitória e 28 °C em Belo Horizonte.





