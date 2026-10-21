Paulo Pinto/Agência Brasil Chuvas devem atingir o estado de São Paulo

Grande parte do Brasil vai registrar chuva nesta quinta-feira (22), com possibilidade de tempestades em toda a faixa Oeste do país, de partes do Amazonas até o Rio Grande do Sul, passando por áreas de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e partes do Sudeste, incluindo o estado de São Paulo. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Ainda de acordo com os mapas meteorológicos do instituto, o tempo vai permanecer aberto e estável no extremo norte da região Norte, entre Roraima, o norte do Pará e o Amapá, no Matopiba, região que abrange áreas do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, e no interior do Nordeste.

Confira a previsão do Inmet para todas as regiões brasileiras, nesta quinta.

Sul

O tempo permanece instável na região Sul, com pancadas de chuva e trovoadas. Um alerta amarelo de “perigo potencial para tempestades” do Inmet está ativo para toda a região.

De manhã, as chuvas se concentram principalmente nas áreas norte e oeste do Sul, mas, ao longo do dia, avançam em direção ao Leste e Sul.

A temperatura mínima será de 12 °C em Curitiba, e a máxima entre as capitais chegará a 24 °C em Porto Alegre.

Sudeste

O tempo também segue instável no Sudeste, com céu encoberto nas regiões sul, central e leste de São Paulo, além do sul de Minas Gerais.

A previsão é de chuva com trovoadas no oeste de São Paulo e no Triângulo Mineiro, que, durante a noite, podem atingir a região central de Minas Gerais. Já no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, esperam-se apenas chuvas isoladas. Não há previsão de chuva apenas na região de divisa de Minas Gerais com o sudoeste da Bahia.

A temperatura mínima será de 17 °C em São Paulo e Belo Horizonte, e a máxima chegará a 25 °C em São Paulo, 26 °C no Rio de Janeiro e em Vitória e 28 °C em Belo Horizonte.

Centro-Oeste

Segundo o Inmet, o tempo fica fechado no sul de Mato Grosso do Sul, principalmente na região de divisa com o Paraguai e o Paraná. Nas demais áreas de Mato Grosso do Sul, no sul de Goiás e nas regiões noroeste e sul de Mato Grosso, deve chover de forma isolada.

Na região central de Goiás e no Distrito Federal, também ocorrem chuvas isoladas, principalmente a partir da tarde.

Mas não deve chover no norte de Goiás, onde está vigente um aviso amarelo de “perigo potencial para baixa umidade relativa do ar”.

A temperatura mínima será de 20 °C em Brasília, e a máxima chegará a 36 °C em Cuiabá.

Nordeste

Já no Nordeste o sol aparece entre nuvens, com possibilidade de chuvas isoladas ao longo de toda a faixa litorânea. O tempo fica firme no oeste e norte da Bahia, no Piauí, no oeste de Pernambuco, na Paraíba e no centro-sul do Ceará.

Além disso, outro aviso amarelo de “perigo potencial para baixa umidade relativa do ar” está ativo no leste do Maranhão, no Piauí, no centro-sul do Ceará, no sudoeste do Rio Grande do Norte, no oeste da Paraíba, no centro e oeste de Pernambuco e no noroeste da Bahia.





A temperatura mínima entre as capitais será de 22 °C em Recife, e a máxima chegará a 39 °C em Teresina.

Norte

O tempo fica instável no oeste e sul do Norte, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Acre, em Rondônia e nas regiões sul e oeste do Amazonas. Há também a possibilidade de chuvas isoladas em Roraima, no sul do Pará e no oeste do Tocantins.

Nas demais áreas, o dia será de sol entre nuvens, com tempo firme no norte do Pará, no Amapá, em Roraima e em grande parte do Tocantins.

A temperatura mínima será de 23 °C em Rio Branco, e as máximas nas capitais da Região Norte variam entre 34 °C e 36 °C.