Quatro importantes túneis da capital paulista passarão por interdições noturnas entre esta quarta-feira (21) e domingo (25). Os bloqueios serão realizados pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) para serviços de varrição e limpeza promovidos pela Prefeitura de São Paulo.
Para evitar transtornos, os motoristas devem ficar atentos aos horários de fechamento e às rotas alternativas indicadas. Confira abaixo o cronograma e os desvios para cada via:
Túnel José Roberto Fanganiello Melhem
O primeiro ponto bloqueado é o Túnel José Roberto Fanganiello Melhem (Complexo Viário Paulista), que conecta as avenidas Paulista e Doutor Arnaldo, no Centro. O tráfego fica suspenso no sentido Avenida Paulista das 23h30 desta quarta-feira (21) às 04h30 de quinta-feira (22).
A CET orienta que os motoristas precisam seguir pela Avenida Doutor Arnaldo, depois pelo Viaduto Okuhara Koei, Rua da Consolação e Avenida Paulista.
Túnel Jornalista Fernando Vieira de Mello
Na zona oeste, o Túnel Jornalista Fernando Vieira de Mello — que liga as avenidas Eusébio Matoso e Rebouças — será interditado no sentido bairro das 22h de quinta-feira (22) às 05h30 de sexta-feira (23).
- Como alternativa, a CET orienta que os motoristas com destino ao centro deverão seguir pela Avenida Eusébio Matoso e Avenida Brigadeiro Faria Lima, fazer o retorno para o sentido Itaim próximo à Rua Sampaio Vidal e acessar a Avenida Rebouças.
- Para quem vai com destino ao bairro, os motoristas devem seguir pela Avenida Rebouças e Avenida Brigadeiro Faria Lima, fazer o retorno para o sentido Pinheiros próximo à Rua Diogo Moreira e acessar a Avenida Eusébio Matoso.
Túnel Noite Ilustrada
Também na região central, o Túnel Noite Ilustrada — ligação entre a Avenida Rebouças (sentido centro) e a Avenida Doutor Arnaldo (sentido Sumaré) — ficará fechado das 23h30 de quinta-feira (22) às 04h30 de sexta-feira (23).
- A CET recomenda que os condutores sigam pela Avenida Rebouças, sentido centro, Alameda Santos, Rua Bela Cintra, Rua Antônio Carlos, Rua da Consolação, sentido bairro, Viaduto Okuhara Koei e Avenida Dr. Arnaldo.
Túnel Nove de Julho
Por fim, o Túnel Nove de Julho (Daher Elias Cutait), sob a Avenida Paulista, terá interdições na sexta-feira (23) e no domingo (25), sempre das 22h às 05h30 do dia seguinte.
- Para quem for sentido bairro, os veículos poderão seguir pela Rua Eng. Monlevade, Rua Carlos Comenale (sendo que essa via, no trecho da Rua Peixoto Gomide até a Pça Rodrigo Lefreve, terá o seu sentido de direção invertido), Rua Peixoto Gomide, Alameda Itu e Avenida Nove de julho.
Segundo a CET, a equipe de agentes de trânsito fará o monitoramento do tráfego e a sinalização na região durante todo o período de manutenção para orientar os condutores e garantir a segurança nas vias.