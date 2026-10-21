Mike Peel/Creative Commons Túnel da Avenida 9 de Julho, em São Paulo

Quatro importantes túneis da capital paulista passarão por interdições noturnas entre esta quarta-feira (21) e domingo (25). Os bloqueios serão realizados pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) para serviços de varrição e limpeza promovidos pela Prefeitura de São Paulo.

Para evitar transtornos, os motoristas devem ficar atentos aos horários de fechamento e às rotas alternativas indicadas. Confira abaixo o cronograma e os desvios para cada via:

Túnel José Roberto Fanganiello Melhem



O primeiro ponto bloqueado é o Túnel José Roberto Fanganiello Melhem (Complexo Viário Paulista), que conecta as avenidas Paulista e Doutor Arnaldo, no Centro. O tráfego fica suspenso no sentido Avenida Paulista das 23h30 desta quarta-feira (21) às 04h30 de quinta-feira (22).

A CET orienta que os motoristas precisam seguir pela Avenida Doutor Arnaldo, depois pelo Viaduto Okuhara Koei, Rua da Consolação e Avenida Paulista.





Túnel Jornalista Fernando Vieira de Mello



Na zona oeste, o Túnel Jornalista Fernando Vieira de Mello — que liga as avenidas Eusébio Matoso e Rebouças — será interditado no sentido bairro das 22h de quinta-feira (22) às 05h30 de sexta-feira (23).

Como alternativa, a CET orienta que os motoristas com destino ao centro deverão seguir pela Avenida Eusébio Matoso e Avenida Brigadeiro Faria Lima, fazer o retorno para o sentido Itaim próximo à Rua Sampaio Vidal e acessar a Avenida Rebouças.

Para quem vai com destino ao bairro, os motoristas devem seguir pela Avenida Rebouças e Avenida Brigadeiro Faria Lima, fazer o retorno para o sentido Pinheiros próximo à Rua Diogo Moreira e acessar a Avenida Eusébio Matoso.

Túnel Noite Ilustrada



Também na região central, o Túnel Noite Ilustrada — ligação entre a Avenida Rebouças (sentido centro) e a Avenida Doutor Arnaldo (sentido Sumaré) — ficará fechado das 23h30 de quinta-feira (22) às 04h30 de sexta-feira (23).

A CET recomenda que os condutores sigam pela Avenida Rebouças, sentido centro, Alameda Santos, Rua Bela Cintra, Rua Antônio Carlos, Rua da Consolação, sentido bairro, Viaduto Okuhara Koei e Avenida Dr. Arnaldo.

Túnel Nove de Julho



Por fim, o Túnel Nove de Julho (Daher Elias Cutait), sob a Avenida Paulista, terá interdições na sexta-feira (23) e no domingo (25), sempre das 22h às 05h30 do dia seguinte.

Para quem for sentido bairro, os veículos poderão seguir pela Rua Eng. Monlevade, Rua Carlos Comenale (sendo que essa via, no trecho da Rua Peixoto Gomide até a Pça Rodrigo Lefreve, terá o seu sentido de direção invertido), Rua Peixoto Gomide, Alameda Itu e Avenida Nove de julho.

Segundo a CET, a equipe de agentes de trânsito fará o monitoramento do tráfego e a sinalização na região durante todo o período de manutenção para orientar os condutores e garantir a segurança nas vias.