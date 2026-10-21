Marcos Santos/USP Imagens Vestibular

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) divulga nesta quarta-feira (21) o gabarito oficial da primeira fase do Vestibular 2027. Dos 58.431 candidatos inscritos, 54.702 compareceram à prova aplicada no último domingo (18) e continuam na disputa por uma das 2.523 vagas oferecidas em 70 cursos de graduação.

A abstenção foi a menor registrada nos últimos 16 anos. Agora, os candidatos podem conferir as respostas oficiais e começar a se preparar para as próximas etapas do processo seletivo.

A lista de convocados para a segunda fase está prevista para ser publicada em 23 de novembro. As provas seguintes serão realizadas nos dias 29 e 30 do mesmo mês.

Como foi a primeira fase?

A primeira etapa foi composta por uma prova de conhecimentos gerais, com 72 questões de múltipla escolha, abrangendo disciplinas do ensino médio. Cada questão valeu um ponto, totalizando até 72 pontos.

A distribuição foi a seguinte:

Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa: 12 questões;

Matemática: 12 questões;

História: 7 questões;

Geografia: 7 questões;

Física: 7 questões;

Química: 7 questões;

Biologia: 7 questões;

Inglês: 7 questões;

Filosofia: 3 questões;

Sociologia: 3 questões.

A prova também incluiu questões interdisciplinares. Não houve redação na primeira fase.

O que cai na segunda fase?

A segunda fase será aplicada em dois dias, com questões dissertativas e uma prova de redação. A composição varia conforme a área do curso escolhido como primeira opção.

Primeiro dia — 29 de novembro

Os candidatos farão uma redação, escolhendo uma entre duas propostas de texto, além de questões de Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa. Também haverá uma prova interdisciplinar com questões de Inglês e Ciências da Natureza.

Segundo dia — 30 de novembro

A avaliação terá questões de Matemática e Ciências Humanas, além de disciplinas específicas de acordo com a área do curso:

Ciências Biológicas e Saúde: Biologia e Química;

Ciências Exatas e Tecnológicas: Física e Química;

Ciências Humanas e Artes: Geografia, História, Filosofia e Sociologia.

A quantidade de questões de cada disciplina varia conforme a área escolhida. Os candidatos terão entre duas e cinco horas para realizar as provas de cada dia.

Medicina lidera a concorrência

Medicina é a carreira mais disputada do Vestibular Unicamp 2027, com 204,5 candidatos por vaga. Na sequência aparecem Arquitetura e Urbanismo, com 61,7 candidatos por vaga, e Ciência da Computação, com 57,4.

Confira as 20 carreiras mais concorridas:

Conteúdo gerado por IA Carreiras mais concorridas - Unicamp





Nesta edição, a universidade recebeu 58.431 inscrições, uma queda de 5,2% em relação ao ano anterior. O total é o menor em dez anos, segundo os dados divulgados para o processo seletivo.





Calendário do Vestibular Unicamp 2027

Confira as próximas datas previstas no cronograma:

21 de outubro de 2026: divulgação do gabarito oficial da primeira fase;

23 de novembro de 2026: divulgação da lista de convocados para a segunda fase;

29 e 30 de novembro de 2026: provas da segunda fase;

2 a 4 de dezembro de 2026: provas de habilidades específicas para Artes Cênicas, Artes Visuais e Dança;

25 de janeiro de 2027: divulgação da primeira chamada;

26 e 27 de janeiro de 2027: matrícula dos aprovados na primeira chamada.

Os candidatos devem acompanhar as publicações oficiais da Comissão Permanente para os Vestibulares (Comvest), responsável pelo processo seletivo, para conferir o gabarito e eventuais atualizações do calendário.