Divulgação Unicamp Vista aérea da Unicamp em Campinas SP

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) liberou nesta segunda-feira (05) a consulta aos locais de prova da primeira fase do Vestibular 2027. O exame será realizado no dia 18 de outubro, com início às 9h.

Os candidatos devem conferir antecipadamente o endereço indicado pela Comissão Permanente para os Vestibulares (Comvest) e se programar para chegar ao local às 8h, uma hora antes do começo da prova.

A consulta está disponível na página do Vestibular da Comvest. A comissão também começou a enviar aos participantes mensagens com informações sobre o local e orientações para o dia do exame.

A primeira fase reúne 58.431 candidatos, que disputam 2.523 vagas em 70 cursos de graduação.

Como será a primeira fase

A prova terá cinco horas de duração e será formada por 72 questões de múltipla escolha. Cada pergunta terá quatro alternativas e valerá um ponto.

A distribuição das questões será a seguinte:

12 de língua portuguesa e literaturas de língua portuguesa;

12 de matemática;

7 de história;

7 de geografia;

3 de filosofia;

3 de sociologia;

7 de física;

7 de química;

7 de biologia;

7 de inglês.

Assim como no ano anterior, as provas das duas fases do vestibular serão aplicadas pela manhã, com início às 9h.

O que levar no dia

Para fazer a prova, o candidato deverá apresentar o documento de identidade original informado no momento da inscrição.

Também é permitido levar:

caneta preta fabricada em material transparente;

lápis preto;

borracha;

régua transparente;

compasso, que é opcional;

água, sucos e alimentos leves, como chocolates.

A recomendação é separar tudo com antecedência para evitar imprevistos no dia do exame.

Celular e relógio estão proibidos

A Comvest proíbe o uso de celulares, relógios de qualquer tipo e outros equipamentos eletrônicos durante a prova.

Também não são permitidos corretivo líquido, lapiseira, caneta marca-texto, boné, chapéu e outros materiais que não tenham relação com a realização do exame.

Há ainda uma regra específica para os chamados óculos inteligentes. Não será permitido utilizar armações que tenham componentes eletrônicos integrados, como câmera, microfone, alto-falante, processador ou conexão sem fio.

Prova será aplicada em 39 cidades

A primeira fase será realizada em 33 cidades do estado de São Paulo e seis capitais brasileiras. A lista inclui municípios da Região Metropolitana de Campinas e outras cidades do interior.

Em São Paulo, os candidatos puderam indicar uma região de preferência para realizar o exame, mas a escolha não garante um prédio ou endereço específico. A distribuição depende da capacidade disponível e da organização da Comvest.

Entre as cidades estão Campinas, Americana, Indaiatuba, Paulínia, Sumaré, Valinhos e Vinhedo, além de municípios como São Paulo, Santos, Ribeirão Preto, Bauru e São José dos Campos.

Fora do estado, haverá aplicação em Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Recife e Salvador.

Vestibular tem dois cursos novos

O Vestibular 2027 marca a estreia de duas graduações na Unicamp: Relações Internacionais e Inteligência Artificial e Ciência de Dados.

Relações Internacionais aparece entre as dez carreiras mais procuradas nesta edição, com 1.333 inscritos. Já Inteligência Artificial e Ciência de Dados recebeu 550 candidatos.

Os dois cursos são oferecidos no campus de Limeira e ampliam as opções de formação disponíveis no processo seletivo.

Próximas datas do vestibular

Depois da primeira fase, os candidatos classificados avançam para a segunda etapa, marcada para os dias 29 e 30 de novembro.

O calendário prevê ainda provas de habilidades específicas para Artes Cênicas, Artes Visuais e Dança entre 02 e 04 de dezembro.

A primeira chamada dos aprovados está prevista para 25 de janeiro de 2027, com matrícula virtual nos dias 26 e 27 de janeiro.





Calendário do Vestibular Unicamp 2027

1ª fase: 18 de outubro de 2026

2ª fase: 29 e 30 de novembro de 2026

Habilidades específicas: 02 a 04 de dezembro de 2026

1ª chamada: 25 de janeiro de 2027

Matrícula da 1ª chamada: 26 e 27 de janeiro de 2027

Atenção: antes de sair de casa para a prova, o candidato deve conferir o endereço exato indicado pela Comvest e calcular o tempo necessário para chegar com pelo menos uma hora de antecedência.