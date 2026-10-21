Reprodução/YouTube/Brasil Urgente Durante o desentendimento, o homem mais jovem foi empurrado contra uma parede de drywall. A estrutura cedeu com o impacto, e ele atravessou a parede antes de cair

Um homem de 28 anos ficou em estado gravíssimo após ser empurrado por um colega de trabalho e cair de aproximadamente seis metros de altura, na manhã de terça-feira (20), em uma concessionária de veículos na Mooca, zona leste de São Paulo.

O suspeito, de 47 anos, foi preso em flagrante. Segundo informações da Polícia Militar e da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), os dois funcionários se envolveram em uma discussão relacionada à movimentação de veículos no estabelecimento.

Durante o desentendimento, o homem mais jovem foi empurrado contra uma parede de drywall, material utilizado para dividir ambientes. A estrutura cedeu com o impacto, e ele atravessou a parede antes de cair do segundo andar.

Vítima foi levada ao Hospital das Clínicas

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer o trabalhador, que foi encaminhado ao Hospital das Clínicas, na capital paulista.

De acordo com a Polícia Militar, o homem deu entrada na unidade de saúde em estado gravíssimo. Até a publicação das primeiras informações sobre o caso, não havia detalhes oficiais sobre a evolução do quadro clínico.

Imagens divulgadas mostram a parede danificada após a queda. Um andaime também foi instalado no local para permitir o reparo da estrutura.

Discussão terminou em prisão

Após o episódio, o funcionário apontado como responsável pelo empurrão foi detido. O caso foi registrado como lesão corporal de natureza grave no 8º Distrito Policial (Brás), que deverá apurar as circunstâncias da ocorrência.

As identidades dos envolvidos não foram divulgadas oficialmente pelas autoridades.

O que diz a concessionária

A Nissan informou que tomou conhecimento do ocorrido e que acompanha a situação. Em nota, a montadora afirmou que a concessionária responsável está oferecendo suporte às pessoas envolvidas e colaborando com as autoridades na apuração dos fatos.

A empresa também declarou que não comentaria outros detalhes neste momento, em respeito aos envolvidos e ao andamento das investigações.

A Polícia Civil deverá esclarecer a dinâmica da discussão e as circunstâncias que levaram à queda do funcionário.

Defesa afirma que empurrão ocorreu durante discussão

Informações divulgadas acrescentam que os dois funcionários seriam amigos e que o desentendimento teria começado após uma brincadeira entre eles. A discussão teria se intensificado por causa do local onde um dos trabalhadores estacionou um veículo da empresa.

Segundo o advogado do suspeito, o cliente teria empurrado o colega na tentativa de se desvencilhar dele, sem imaginar que a parede cederia. O defensor classificou o episódio como uma fatalidade.

A defesa informou que pretendia pedir a soltura do funcionário durante a audiência de custódia prevista para esta quarta-feira (21).