Divulgação/PRF Três pessoas são presas com remédios e anabolizante na Via Dutra

Três pessoas foram presas por contrabando durante uma fiscalização na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo. Elas foram flagradas transportando remédio para emagrecimento, anabolizantes, bebidas e outros produtos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a prisão aconteceu após uma abordagem a um veículo na altura do quilômetro 149, durante esta última quarta-feira (26).

Durante a fiscalização, os agentes encontraram diversas sacolas de compras e caixas de bebidas.

Além disso, a polícia identificou também que o motorista do veículo estava carregado com ampolas de tirzepatida, um remédio para emagrecimento conhecido popularmente como Mounjaro. Eles estavam escondidos na roupa.

Diante disso, os policiais realizaram uma busca maior no carro. A inspeção localizou mais 328 ampolas de tizerpatida e 30 ampolas de peptídeos, remédios usados para fins estéticos e recuperação tecidual.

Também foram encontrados 440 comprimidos e 16 ampolas de anabolizantes, além de 12 cartelas de lisdexanfetamina, remédio usado para TDHA, cuja importação e comercialização dependem de autorização específica.

Ainda na fiscalização, a PRF localizou 60 garrafas de vinho, 28 perfumes, cosméticos e aparelhos eletrônicos. As mercadorias estavam sem o processo regular de importação.

Os três ocupantes do veículo foram presos em flagrante e vão responder pelos crimes de contrabando e descaminho.

Eles foram encaminhados para a delegacia da Polícia Federal em São José dos Campos e toda a mercadoria foi apreendida.

Divulgação/PRF Três pessoas são presas com remédios e anabolizante na Via Dutra





Contrabando e descaminho

Diferente do crime de contrabando, o descaminho é quando você tenta importar ou exportar mercadorias lícitas sem pagar os devidos tributos. Segundo o artigo 334 do Código Penal, a pena é de 1 a 4 anos de reclusão.

Sendo assim, não importa qual é o produto transportado, mas sim o ato de evitar o pagamento correto dos tributos. Como os produtos são permitidos legalmente, sem pagar os tributos obrigatórios, é configurada fraude fiscal.

Já o contrabando é quando alguém entra ou sai do país trazendo produtos cuja venda é proibida por lei. Como drogas, armas, produtos falsificados ou medicamentos proibidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).



