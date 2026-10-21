Montagem/iG 5 destaques desta quarta-feira

Palmeiras x Fluminense pelas semifinais da Libertadores, +Milionária sorteia R$ 107 milhões, Congresso recebe Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que estabelece tarifa zero nos transportes públicos aos finais de semana e feriados, chuva de meteoros e temporais no Centro-Sul estão entre os destaques desta quarta-feira (21).

Palmeiras e Fluminense decidem vaga na final da Libertadores

Palmeiras e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, pelo jogo de volta das semifinais da Libertadores.

O Verdão chega com a vantagem de dois a um no placar, após Fláco Lopez e Marlon Freitas terem balançado as redes.

Já o tricolor tem como dúvida o volante Martinelli, que sofreu uma torção no joelho esquerdo. Ele voltou a sentir dores nesta terça-feira (20), último treino antes da decisão.

+Milionária acumula e sorteia R$ 107 milhões nesta quarta

Ninguém acertou as seis dezenas e os dois trevos sorteados no concurso 399 da +Milionária, realizado no último domingo (21). Com isso, o prêmio acumulou e passou de R$ 105 milhões para R$ 107 milhões.

O próximo sorteio está marcado para esta quarta-feira, às 21h. As apostas podem ser feitas até as 20h, em casas lotéricas ou pelo site das Loterias Caixa.

Governo envia PEC da tarifa zero no fins de semana ao Congresso

O Governo Federal vai enviar nesta quarta-feira ao Congresso Nacional a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que determina tarifa zero no transporte público aos finais de semana e feriados.

A proposta prevê a implementação gradual, começando pelos ônibus municipais. Na sequência, a medida deve abranger trens, metrôs e VLTs, por meio de um acordo com as prefeituras.

Chuva de meteoros Orionídeas poderá ser vista em todo o Brasil

Nesta quarta-feira, ocorre a chuva de meteoros Orionídeas, que poderá ser vista de todo o Brasil.

Segundo a Organização Internacional de Meteoros (IMO), será possível ver 20 ou mais meteoros por hora em condições ideais, na noite de quarta-feira. Mas o melhor horário para observar o fenômeno será entre a 1h40 da madrugada de quinta-feira (22) e o nascer do sol.

Centro-Sul terá chuva forte e temporais a partir de quarta

A formação de uma área de baixa pressão entre o norte da Argentina e o Paraguai deve trazer temporais para o Centro-Sul do Brasil a partir desta quarta-feira.

De acordo com o Climatempo, o Paraná e o Rio Grande do Sul serão os estados mais afetados. São Paulo e Mato Grosso do Sul também estão em alerta.



