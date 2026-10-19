@elberxavieraraujo (ig) | @myhoodbr/Paulo Pinto/Agencia Brasil Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) em campanhas eleitorais

De acordo com a pesquisa do PoderData, o senador Flávio Bolsonaro (PL) está com 52% dos votos válidos, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com das intenções neste segundo turno.

O levantamento foi divulgado nesta segunda-feira (19), seis dias antes do segundo turno das eleições para presidente, agendado para este próximo domingo (25).

No cenário de votos válidos, são desconsiderados os votos em branco, nulos e os indecisos. Os números mostram o candidato do PL com 52% dos votos e Lula com 48%.

Já no cenário que considera os números dos eleitores que ainda não sabem em quem votar, ou que vão votar em branco ou nulo, os dois candidatos estão empatados tecnicamente.

Flávio aparece com 49% das intenções de voto e Lula aparece com 46%. O número de nulos ou brancos é de 4% e os que não sabem responder é de 2%.

O levantamento da PoderData foi realizado entre os dias 16 e 18 de outubro. Foram ouvidos exatamente 3 mil eleitores, por telefone, e a margem de erro da pesquisa é de 1,8 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-02586/2026.



