Reprodução Placa amarela com DIP indica uma depressão na pista

Quem dirige por estradas dos Estados Unidos pode encontrar uma placa de trânsito amarela em formato de losango, com bordas pretas e apenas uma palavra no centro com “DIP”. Diferentemente de sinais que indicam limites de velocidade ou proibições, esse aviso chama a atenção para uma condição específica do pavimento.

A sinalização significa que há uma depressão na pista à frente, ou seja, um trecho em que a estrada desce e depois volta a subir. O aviso é identificado pelo código W8-2 no Manual on Uniform Traffic Control Devices (MUTCD), documento que estabelece padrões de sinalização viária nos Estados Unidos.

O objetivo é alertar o motorista com antecedência para que ele possa ajustar a velocidade e atravessar o desnível com maior controle do veículo.

O que significa a palavra “DIP” em inglês?

Em inglês, a palavra “dip” pode significar mergulho, queda ou afundamento, dependendo do contexto. Na sinalização de trânsito, o termo descreve uma depressão no perfil da estrada.

O aviso não indica necessariamente a existência de um buraco causado pela deterioração do asfalto. A depressão pode fazer parte do próprio traçado da via ou resultar de uma irregularidade no pavimento.

Por isso, a placa não deve ser confundida com aquela usada para alertar sobre uma elevação brusca. No padrão norte-americano, o sinal “BUMP”, identificado pelo código W8-1, avisa sobre uma subida acentuada no perfil da pista. Já o “DIP”, W8-2, indica uma queda.

Por que a placa tem fundo amarelo e formato de losango?

O desenho segue o padrão de advertência adotado na sinalização viária dos Estados Unidos. Cada elemento contribui para que o motorista reconheça o alerta:

Formato de losango: identifica uma placa de advertência.

Fundo amarelo: chama a atenção para uma condição da via que exige cuidado.

Bordas e letras pretas: destacam a mensagem.

Palavra “DIP”: informa que existe uma depressão no perfil da pista.

A combinação permite identificar o tipo de alerta mesmo quando o motorista ainda está distante do trecho sinalizado.

O que o motorista deve fazer ao encontrar o aviso

Ao avistar a placa, o condutor deve observar as condições da estrada e reduzir a velocidade conforme necessário, antes de chegar à depressão. A medida ajuda a evitar impactos excessivos nas rodas, nos pneus e na suspensão.

Também é importante manter o controle do veículo e evitar frenagens ou mudanças bruscas de direção ao atravessar o desnível.

Em dias de chuva, o ponto mais baixo da pista pode acumular água, dependendo da drenagem e das condições locais. Por isso, o motorista deve redobrar a atenção e não presumir que a superfície esteja livre de riscos.

A placa é um aviso preventivo, uma vez que ela não significa necessariamente que a estrada esteja danificada, mas indica que o perfil do pavimento exige atenção.

Existe uma placa equivalente no Brasil?

O equivalente técnico mais próximo no padrão brasileiro é a placa A-19, chamada de “Depressão”, prevista no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume II, dedicado à sinalização vertical de advertência.

Reprodução Placa brasileira indica depressão no trecho





Assim como o aviso norte-americano, a A-19 alerta sobre a existência de uma depressão adiante na pista. A diferença está na apresentação, enquanto o modelo dos Estados Unidos traz a palavra “DIP”, a placa brasileira utiliza um desenho para representar o desnível.

Os manuais brasileiros de sinalização são disponibilizados pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), vinculada ao Ministério dos Transportes. Eles reúnem os padrões adotados para orientar os condutores nas vias do país.





Assim, quem encontrar a palavra “DIP” durante uma viagem deve entender o aviso como um alerta para uma mudança na altura da pista, e não como uma indicação de lombada ou de um buraco específico.