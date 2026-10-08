Reprodução Placa norte-americana de “ponte estreita” alerta motoristas para a redução de largura da pista à frente

Uma placa amarela em formato de losango confunde muitos motoristas que não sabem o que ela significa. Com duas linhas paralelas que se curvam para dentro, o símbolo indica que a ponte ou o viaduto à frente é mais estreito do que a pista.

A placa, frequentemente vista nas estradas dos Estados Unidos, serve de alerta principalmente para quem possui um veículo grande e precisa verificar se há espaço suficiente para atravessar.

O que significa a placa

O símbolo mostrado é de advertência. Seu objetivo não é estabelecer regras obrigatórias, mas sim avisar sobre uma condição da via.

Ao perceber a placa, a recomendação do Manual de Dispositivos Uniformes de Controle de Tráfego (MUTCD) é que o motorista reduza a velocidade e se atente para a largura da passagem.

Por que a placa confunde?

Um dos motivos de tanta confusão é porque o desenho não representa de maneira explícita o estreitamento.

Muitas das vezes, a placa pode ser interpretada como uma curva na pista ou algum outro tipo de mudança no trajeto.

Isso fica evidente no relatório publicado pela Texas Transportation Institute, onde 60% dos participantes reconheceram o significado, enquanto outros 40%, não.

Essa placa existe no Brasil?

Sim. No Brasil, ela é chamada de A-22 - Ponte estreita, conforme dados do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito.

A diferença está na identidade visual e nas regras de aplicação de cada país. Por aqui, ela é quadrada e é exibida apenas por meio de um símbolo, diferente dos Estados Unidos, que pode representar a sinalização por texto ou símbolo.







