Divulgação / Prefeitura de Penedo Ponte no Rio São Francisco que conecta Alagoas e Sergipe





Uma ponte de R$ 207 milhões está sendo construída sobre o Rio São Francisco para conectar os municípios de Penedo, em Alagoas, e Neópolis, em Sergipe. Com previsão de conclusão para dezembro de 2026, a estrutura deve substituir a travessia por balsa utilizada atualmente na região e facilitar o deslocamento entre os dois estados nordestinos.

O Rio São Francisco (conhecido como "Velho Chico") é o maior rio inteiramente brasileiro e o quarto maior da América do Sul.

Integrada à BR-349, a obra recebe recursos federais do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) e é acompanhada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Em abril deste ano, o empreendimento havia atingido 50% de execução, com mais de R$ 80 milhões investidos.

A nova ligação terá 1,18 km de extensão e 18 metros de largura, com faixas de rolamento, acostamentos, ciclovia e passeios para pedestres. O projeto também prevê iluminação ao longo da estrutura.



Ponte terá vão de 150 metros para embarcações

Um dos destaques do projeto é o vão navegável de 150 metros, planejado para permitir a passagem de embarcações pelo Rio São Francisco. Nesse trecho, a estrutura terá 30 metros de altura, dos quais aproximadamente 18 metros ficam acima do nível do rio, conforme as informações divulgadas sobre a obra.

A construção já passou por etapas de implantação da infraestrutura de sustentação, incluindo a execução de estacas, pilares, travessas e pré-lajes. Esses elementos formam a base para a montagem da parte principal da ponte.

Nova ligação deve impulsionar turismo e comércio

Atualmente, quem precisa atravessar o rio entre Penedo e Neópolis depende do transporte por balsa. Com a conclusão da ponte, a expectativa é reduzir o tempo de deslocamento e eliminar a necessidade dessa modalidade de travessia para o transporte rodoviário entre os municípios.

A mudança também pode beneficiar trabalhadores, moradores e turistas que circulam entre as duas cidades. Para o transporte de cargas, a ligação direta tende a facilitar a logística e reduzir os custos associados ao deslocamento.



