Reprodução / Inmet A possível formação da ZCAS deve intensificar o transporte de umidade entre o Norte, áreas do Centro-Oeste e Sudeste e o oeste e sul do Nordeste.

O tempo deve continuar instável em várias regiões do Brasil neste domingo (18) e no início desta semana. A combinação entre uma frente fria, a circulação de um ciclone extratropical no Atlântico Sul e o transporte de umidade da Amazônia favorece a ocorrência de pancadas de chuva, trovoadas e temporais isolados em diferentes estados.

De acordo com a previsão divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a possível formação da primeira Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) da primavera pode manter as chuvas persistentes até segunda-feira (19), principalmente em áreas do Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Matopiba — região que engloba partes do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia.

Ao mesmo tempo, uma massa de ar frio mantém as temperaturas baixas no Centro-Sul, com possibilidade de geada no Sul do país. A capital paulista também deve registrar frio, com máxima prevista de apenas 19 °C no domingo e 18 °C na segunda-feira.

Onde vai chover neste domingo (18)?

Sudeste tem chuva em Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro

A frente fria mantém a instabilidade principalmente no norte de Minas Gerais e no Espírito Santo. Nessas áreas, há previsão de pancadas de chuva com trovoadas e risco de temporais isolados.

Em outras regiões mineiras e no Rio de Janeiro, a nebulosidade começa a diminuir, mas ainda pode chover de forma isolada. Já em grande parte de São Paulo e no Triângulo Mineiro, o tempo tende a ficar mais firme.

Veja as temperaturas previstas para as capitais:

São Paulo: mínima de 14 °C e máxima de 19 °C.

Rio de Janeiro: máxima de 25 °C.

Belo Horizonte: máxima de 28 °C.

Vitória: máxima de 26 °C.

A previsão do Inmet indica que a chuva continuará em áreas de Minas Gerais e do Espírito Santo na segunda-feira(19). Em Belo Horizonte, podem ocorrer pancadas isoladas, enquanto São Paulo deve ter predomínio de poucas nuvens, com máxima de apenas 18°C.

Sul terá frio e risco de geada

A Região Sul terá uma das mudanças mais expressivas nas temperaturas. O avanço de uma massa de ar frio mantém as manhãs geladas, com possibilidade de geada no Paraná e em áreas de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul.

No domingo, a previsão indica mínimas próximas de 3 °C no centro, sul e sudoeste do Paraná e no norte catarinense. Também pode chover de forma isolada em pontos do litoral.

Nas capitais, as temperaturas previstas são:

Curitiba: mínima de 7 °C e máxima de 18 °C.

Porto Alegre: mínima de 11 °C e máxima de 16 °C.

Florianópolis: mínima de 13 °C e máxima de 20 °C.

Na segunda-feira, o sol deve predominar em boa parte da região, mas o frio continua. Há possibilidade de geada no norte gaúcho, nas serras e na região central de Santa Catarina, além de áreas do Paraná.

Curitiba deve registrar mínima de 8°C e máxima de 16°C. Em Porto Alegre, os termômetros variam entre 9°C e 18°C, enquanto Florianópolis terá temperaturas entre 12°C e 20°C, segundo o Inmet.

Ciclone chama atenção por estrutura semelhante a um olho

O ciclone extratropical que atua no Atlântico Sul também chamou a atenção pelas imagens de satélite registradas no sábado (17). O sistema apresentou uma estrutura semelhante a um olho, com uma área central de circulação fechada de nuvens.

Metsul Meteorologia Ciclone com formato de olho próximo ao Rio Grande do Sul





Segundo análise publicada pela MetSul Meteorologia, essa aparência pode estar relacionada a um processo chamado seclusão quente, no qual uma porção de ar relativamente quente fica isolada perto do centro do ciclone. Outra hipótese é que o sistema tenha adquirido características subtropicais.

Contudo, a semelhança visual com o olho de um furacão não significa que o ciclone tenha se transformado em um. Ciclones extratropicais estão associados a frentes e contrastes de temperatura, enquanto sistemas tropicais têm características de formação diferentes.

A previsão da MetSul é que o ciclone se afaste gradualmente do continente em direção ao oceano neste domingo, reduzindo a intensidade dos ventos em terra, embora o litoral ainda possa registrar vento.

Norte terá pancadas de chuva e calor

A instabilidade aumenta no Norte ao longo do domingo. Amazonas, Tocantins e Pará estão entre os estados com previsão de chuva, enquanto Acre, Rondônia e sul de Roraima também podem registrar pancadas acompanhadas de trovoadas.

Apesar das chuvas, o calor continua predominando. Belém e Boa Vista podem chegar a 37 °C, segundo o Inmet.

Na segunda-feira, as pancadas persistem principalmente no Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, centro e sul do Pará e Tocantins. O Amapá e a faixa litorânea paraense devem ter tempo mais firme.

Nordeste tem chuva forte na Bahia e no interior

A Bahia concentra parte das principais áreas de instabilidade no Nordeste. No domingo, são esperadas chuvas com trovoadas no oeste, norte e sul do estado, além de pancadas em outras áreas baianas e no sudoeste de Pernambuco.

Também há previsão de chuva no sul do Maranhão e no centro-sul do Piauí. Nas áreas do norte e do litoral leste nordestino, o tempo tende a permanecer mais estável.

Na segunda-feira, a chuva deve continuar no sul do Maranhão, centro-sul do Piauí, sudoeste pernambucano e em grande parte da Bahia. Teresina pode chegar a 38°C, mesmo com a instabilidade em áreas do estado, conforme o Inmet.

Centro-Oeste terá chuva no norte e temperaturas mais amenas no sul

No domingo, as pancadas de chuva ganham força no noroeste de Mato Grosso e no norte de Goiás. Também pode chover de forma isolada em outras áreas mato-grossenses, no centro-sul goiano e no Pantanal de Mato Grosso do Sul.

O sul da região terá temperaturas mais amenas. Em Campo Grande, a mínima pode chegar a 15 °C, com máxima de 25 °C. Brasília deve variar entre 18 °C e 26 °C, enquanto Cuiabá e Goiânia podem atingir 31 °C.

Na segunda-feira, a instabilidade continua no norte de Mato Grosso e de Goiás, além de áreas centrais desses estados e do Distrito Federal. No sul de Mato Grosso, sul de Goiás e em Mato Grosso do Sul, o tempo tende a melhorar, com sol entre nuvens.





O que é a ZCAS e por que ela pode aumentar a chuva?

A Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) é uma faixa extensa de nebulosidade e precipitação que pode se estender da Amazônia ao Brasil Central e ao Sudeste, alcançando também áreas do Nordeste.

Sua formação está relacionada ao transporte e à convergência de umidade, combinados à circulação atmosférica. Para ser caracterizado como ZCAS, o sistema precisa manter uma faixa de precipitação relativamente persistente por alguns dias, geralmente pelo menos três dias consecutivos.

O Inmet monitora a possível formação do primeiro episódio da primavera de 2026. Caso a configuração atmosférica persista, o sistema poderá prolongar as chuvas atésegunda-feira, sobretudo no sul do Pará, norte de Mato Grosso, extremo norte de Goiás, sul da Bahia e Matopiba.

A previsão pode sofrer alterações conforme a evolução dos sistemas meteorológicos. Por isso, a orientação é acompanhar os avisos atualizados do Inmet e da Defesa Civil, especialmente nas áreas com risco de temporais, ventos fortes e geada.