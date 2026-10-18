O tempo deve continuar instável em várias regiões do Brasil neste domingo (18) e no início desta semana. A combinação entre uma frente fria, a circulação de um ciclone extratropical no Atlântico Sul e o transporte de umidade da Amazônia favorece a ocorrência de pancadas de chuva, trovoadas e temporais isolados em diferentes estados.
De acordo com a previsão divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a possível formação da primeira Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) da primavera pode manter as chuvas persistentes até segunda-feira (19), principalmente em áreas do Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Matopiba — região que engloba partes do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia.
Ao mesmo tempo, uma massa de ar frio mantém as temperaturas baixas no Centro-Sul, com possibilidade de geada no Sul do país. A capital paulista também deve registrar frio, com máxima prevista de apenas 19 °C no domingo e 18 °C na segunda-feira.
Onde vai chover neste domingo (18)?
Sudeste tem chuva em Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro
A frente fria mantém a instabilidade principalmente no norte de Minas Gerais e no Espírito Santo. Nessas áreas, há previsão de pancadas de chuva com trovoadas e risco de temporais isolados.
Em outras regiões mineiras e no Rio de Janeiro, a nebulosidade começa a diminuir, mas ainda pode chover de forma isolada. Já em grande parte de São Paulo e no Triângulo Mineiro, o tempo tende a ficar mais firme.
Veja as temperaturas previstas para as capitais:
- São Paulo: mínima de 14 °C e máxima de 19 °C.
- Rio de Janeiro: máxima de 25 °C.
- Belo Horizonte: máxima de 28 °C.
- Vitória: máxima de 26 °C.
A previsão do Inmet indica que a chuva continuará em áreas de Minas Gerais e do Espírito Santo na segunda-feira(19). Em Belo Horizonte, podem ocorrer pancadas isoladas, enquanto São Paulo deve ter predomínio de poucas nuvens, com máxima de apenas 18°C.
Sul terá frio e risco de geada
A Região Sul terá uma das mudanças mais expressivas nas temperaturas. O avanço de uma massa de ar frio mantém as manhãs geladas, com possibilidade de geada no Paraná e em áreas de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul.
No domingo, a previsão indica mínimas próximas de 3 °C no centro, sul e sudoeste do Paraná e no norte catarinense. Também pode chover de forma isolada em pontos do litoral.
Nas capitais, as temperaturas previstas são:
- Curitiba: mínima de 7 °C e máxima de 18 °C.
- Porto Alegre: mínima de 11 °C e máxima de 16 °C.
- Florianópolis: mínima de 13 °C e máxima de 20 °C.
Na segunda-feira, o sol deve predominar em boa parte da região, mas o frio continua. Há possibilidade de geada no norte gaúcho, nas serras e na região central de Santa Catarina, além de áreas do Paraná.
Curitiba deve registrar mínima de 8°C e máxima de 16°C. Em Porto Alegre, os termômetros variam entre 9°C e 18°C, enquanto Florianópolis terá temperaturas entre 12°C e 20°C, segundo o Inmet.
Ciclone chama atenção por estrutura semelhante a um olho
O ciclone extratropical que atua no Atlântico Sul também chamou a atenção pelas imagens de satélite registradas no sábado (17). O sistema apresentou uma estrutura semelhante a um olho, com uma área central de circulação fechada de nuvens.
Segundo análise publicada pela MetSul Meteorologia, essa aparência pode estar relacionada a um processo chamado seclusão quente, no qual uma porção de ar relativamente quente fica isolada perto do centro do ciclone. Outra hipótese é que o sistema tenha adquirido características subtropicais.
Contudo, a semelhança visual com o olho de um furacão não significa que o ciclone tenha se transformado em um. Ciclones extratropicais estão associados a frentes e contrastes de temperatura, enquanto sistemas tropicais têm características de formação diferentes.
A previsão da MetSul é que o ciclone se afaste gradualmente do continente em direção ao oceano neste domingo, reduzindo a intensidade dos ventos em terra, embora o litoral ainda possa registrar vento.
Norte terá pancadas de chuva e calor
A instabilidade aumenta no Norte ao longo do domingo. Amazonas, Tocantins e Pará estão entre os estados com previsão de chuva, enquanto Acre, Rondônia e sul de Roraima também podem registrar pancadas acompanhadas de trovoadas.
Apesar das chuvas, o calor continua predominando. Belém e Boa Vista podem chegar a 37 °C, segundo o Inmet.
Na segunda-feira, as pancadas persistem principalmente no Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, centro e sul do Pará e Tocantins. O Amapá e a faixa litorânea paraense devem ter tempo mais firme.
Nordeste tem chuva forte na Bahia e no interior
A Bahia concentra parte das principais áreas de instabilidade no Nordeste. No domingo, são esperadas chuvas com trovoadas no oeste, norte e sul do estado, além de pancadas em outras áreas baianas e no sudoeste de Pernambuco.
Também há previsão de chuva no sul do Maranhão e no centro-sul do Piauí. Nas áreas do norte e do litoral leste nordestino, o tempo tende a permanecer mais estável.
Na segunda-feira, a chuva deve continuar no sul do Maranhão, centro-sul do Piauí, sudoeste pernambucano e em grande parte da Bahia. Teresina pode chegar a 38°C, mesmo com a instabilidade em áreas do estado, conforme o Inmet.
Centro-Oeste terá chuva no norte e temperaturas mais amenas no sul
No domingo, as pancadas de chuva ganham força no noroeste de Mato Grosso e no norte de Goiás. Também pode chover de forma isolada em outras áreas mato-grossenses, no centro-sul goiano e no Pantanal de Mato Grosso do Sul.
O sul da região terá temperaturas mais amenas. Em Campo Grande, a mínima pode chegar a 15 °C, com máxima de 25 °C. Brasília deve variar entre 18 °C e 26 °C, enquanto Cuiabá e Goiânia podem atingir 31 °C.
Na segunda-feira, a instabilidade continua no norte de Mato Grosso e de Goiás, além de áreas centrais desses estados e do Distrito Federal. No sul de Mato Grosso, sul de Goiás e em Mato Grosso do Sul, o tempo tende a melhorar, com sol entre nuvens.
O que é a ZCAS e por que ela pode aumentar a chuva?
A Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) é uma faixa extensa de nebulosidade e precipitação que pode se estender da Amazônia ao Brasil Central e ao Sudeste, alcançando também áreas do Nordeste.
Sua formação está relacionada ao transporte e à convergência de umidade, combinados à circulação atmosférica. Para ser caracterizado como ZCAS, o sistema precisa manter uma faixa de precipitação relativamente persistente por alguns dias, geralmente pelo menos três dias consecutivos.
O Inmet monitora a possível formação do primeiro episódio da primavera de 2026. Caso a configuração atmosférica persista, o sistema poderá prolongar as chuvas atésegunda-feira, sobretudo no sul do Pará, norte de Mato Grosso, extremo norte de Goiás, sul da Bahia e Matopiba.
A previsão pode sofrer alterações conforme a evolução dos sistemas meteorológicos. Por isso, a orientação é acompanhar os avisos atualizados do Inmet e da Defesa Civil, especialmente nas áreas com risco de temporais, ventos fortes e geada.