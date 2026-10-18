Divulgação/ Vatican News O pronunciamento do pontífice ocorreu no Vaticano durante a Oração do Angelus

O papa Leão 14 reapareceu neste domingo (18/10) durante a oração do Angelus, na janela de seus aposentos no Palácio Apostólico, no Vaticano, para onde retornou no sábado após receber alta hospitalar. Foi sua primeira aparição pública desde a cirurgia que sofreu para a remoção de um tumor cancerígeno no pulmão.

Ao meio-dia (horário local; 7h em Brasília), Leão 14 iniciou a oração do Angelus e foi recebido com uma ovação dos milhares de fiéis que lotavam a Praça de São Pedro.

Há exatamente uma semana, após a mesma oração, o pontífice anunciou que precisaria passar por uma cirurgia para tratar um nódulo no pulmão. O procedimento foi realizado na terça-feira no Hospital Gemelli, em Roma.

O papa agradeceu aos fiéis pelos votos de melhoras após sua cirurgia de câncer e afirmou que voltará ao trabalho "progressivamente".

"Gostaria de agradecer a todas as pessoas que têm rezado por mim nestes dias", disse o Leão 14, de 71 anos. "Agora, retomarei progressivamente as minhas atividades", acrescentou.

Recuperação favorável

O diagnóstico pós-operatório revelou que o papa apresentava um adenocarcinoma, um tipo de câncer, o que levou à remoção de todo o lobo inferior do pulmão direito.

Leão 14 tem apresentado uma recuperação favorável e se encontra em condições clínicas "absolutamente satisfatórias", segundo Stefano Margaritora, cirurgião responsável pela operação e chefe da unidade de Cirurgia Torácica do Hospital Gemelli.

Em entrevista aos meios de comunicação do Vaticano, Margaritora afirmou que o papa tem condições de realizar a visita apostólica ao Uruguai, à Argentina e ao Peru, programada para o período de 6 a 17 de novembro.

"Diria que não há motivos clínicos que impeçam a realização dessa viagem", declarou o médico.

md (EFE, ots)