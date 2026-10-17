Reprodução / MetSul Ciclone extratropical: Sul tem alerta para ventos de até 70 km/h

Um ciclone extratropical atua na costa da Região Sul neste fim de semana e pode provocar rajadas de vento de até 70 km/h em áreas litorâneas do Rio Grande do Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja, que indica perigo, para regiões costeiras gaúchas e catarinenses neste sábado (17).

O sistema se formou na noite de sexta-feira (16), a leste do Rio Grande do Sul, e avançava sobre o oceano Atlântico nas proximidades do Uruguai e da costa gaúcha no início deste sábado. Segundo informações da MetSul Meteorologia, o ciclone não deve ser intenso, mas pode causar efeitos localizados devido à força dos ventos.

A previsão é que o sistema permaneça próximo ao litoral gaúcho durante o sábado e se afaste em direção ao oceano a partir da noite. No domingo (18), a tendência é de que esteja mais distante do continente.

Onde há risco de ventos fortes?

De acordo com informações do Inmet, as áreas sob atenção incluem regiões do litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, além de áreas metropolitanas e do Vale do Itajaí.

A intensificação dos ventos costeiros pode provocar o deslocamento de dunas sobre construções próximas à faixa litorânea. Embora os ventos mais fortes devam permanecer sobre o mar, rajadas entre 50 km/h e 70 km/h podem atingir a costa, com possibilidade de registros isolados ainda mais intensos.

A MetSul avalia que não são esperados grandes impactos generalizados. Ainda assim, não se descartam ocorrências pontuais, como interrupções no fornecimento de energia elétrica em áreas costeiras.

Como fica o tempo no Rio Grande do Sul

Neste sábado, grande parte do Rio Grande do Sul deve ter períodos de sol entre nuvens. Contudo, o tempo continua instável em pontos do sul e do leste do estado, onde pode chover de forma isolada ou ocorrer garoa.

Entre as áreas com possibilidade de chuva estão Santa Vitória do Palmar, Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre. No domingo, a influência do ciclone ainda pode favorecer precipitações fracas e isoladas no litoral gaúcho.

A previsão é de redução significativa dos acumulados de chuva no centro-sul do Brasil no domingo. Mesmo com a diminuição da instabilidade, a circulação do sistema e a chegada de uma massa de ar frio devem contribuir para a queda das temperaturas.

Temperaturas caem nas capitais do Sul

A passagem do ciclone favorece o avanço de ar mais frio pelo continente. Segundo a previsão do Inmet, as temperaturas nas capitais da Região Sul devem ficar amenas neste fim de semana.

Curitiba: mínima de 11°C e máxima de 20°C;

Porto Alegre: temperaturas entre 13°C e 18°C;

Florianópolis: máxima de 22°C.

A tendência é de queda mais perceptível nas temperaturas mínimas no começo da próxima semana, especialmente durante a noite e nas primeiras horas da manhã.





Frio pode levar mínimas abaixo de 5°C

Com a diminuição da nebulosidade e da instabilidade, o resfriamento noturno deve ganhar força no Rio Grande do Sul a partir de segunda-feira (19). Em algumas localidades, as mínimas podem ficar abaixo de 5°C na segunda e na terça-feira (20).

A previsão inclui áreas da Campanha, da fronteira com o Uruguai, da Serra do Sudeste, da região de Soledade, da Serra e dos Aparados da Serra, no Rio Grande do Sul. Também há possibilidade de temperaturas muito baixas no Planalto Sul Catarinense, em Santa Catarina, e no Planalto de Palmas, no Paraná.

A intensidade do frio varia conforme a localização e as condições do tempo. Por isso, a previsão para os próximos dias deve ser acompanhada pelos moradores das áreas mais suscetíveis à queda das temperaturas.