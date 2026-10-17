Climatempo/Reprodução Chuvas intensas em áreas costeiras e serranas do Sudeste

A chegada de uma frente fria deixa cidades da Região Sudeste em alerta para temporais neste sábado (17) e domingo (18). A combinação do sistema com o ar quente e úmido favorece a formação de nuvens carregadas, com previsão de pancadas fortes, raios, rajadas de vento e possibilidade de granizo, inclusive de grande tamanho em algumas localidades.

Segundo a Climatempo, os maiores volumes de chuva são esperados no Espírito Santo, no Noroeste de Minas Gerais, nos vales do Rio Doce e do Jequitinhonha e no Norte e Noroeste do Rio de Janeiro. A precipitação intensa pode provocar alagamentos e outros transtornos em áreas urbanas.

Enquanto parte da região enfrenta o risco de temporais, a cidade de São Paulo terá queda de temperatura com a entrada de ventos frios de origem polar. A previsão varia conforme o avanço da frente fria e as condições atmosféricas de cada estado.

Como fica o tempo em São Paulo

Depois de dias com temporais, as condições para chuva diminuem no estado de São Paulo ao longo do fim de semana. Neste sábado (17), ainda há previsão de pancadas moderadas a fortes durante a madrugada e parte da manhã no litoral, na Grande São Paulo, no Vale do Paraíba, na Serra da Mantiqueira e nas regiões de Campinas e Ribeirão Preto.

Durante a tarde, as nuvens carregadas tendem a perder força e se afastar, reduzindo a possibilidade de chuva. No centro-oeste paulista, o sol deve aparecer por mais tempo, com baixa probabilidade de precipitação.

No domingo (18), o sol predomina no centro-oeste e no norte do estado, com temperaturas amenas no início do dia e calor à tarde, sem previsão de temperaturas muito elevadas. Já no leste paulista, incluindo a capital, a Grande São Paulo, o litoral e o Vale do Paraíba, o céu terá mais nuvens, com possibilidade de chuviscos e chuva fraca, principalmente à tarde e à noite.

A entrada de ar frio deve deixar a capital paulista com sensação de frio nas primeiras horas do dia e durante a noite. Na segunda (19) e na terça-feira (20), a sensação de frio poderá aumentar no leste do estado, com temperaturas baixas e predomínio de céu nublado.

Também há previsão de risco de ressaca no litoral norte paulista no domingo.

Rio de Janeiro tem risco de temporais em todas as regiões

A passagem da frente fria deixa o tempo instável em todo o estado do Rio de Janeiro neste sábado (17). A previsão indica céu predominantemente nublado, chuva frequente e risco de temporais, inclusive na região metropolitana.

Além das pancadas fortes, há possibilidade de raios, rajadas de vento moderadas a fortes e queda de granizo, que pode atingir tamanho significativo em alguns pontos.

No domingo (18), a instabilidade continua. Embora algumas áreas do centro-sul fluminense, incluindo a capital, possam registrar períodos de sol pela manhã, a chuva pode retornar durante a tarde.

Na cidade do Rio de Janeiro, a previsão é de precipitação fraca a moderada. O cenário exige mais atenção no Norte e no Noroeste fluminense, onde ainda são esperadas pancadas moderadas a fortes.

A combinação de chuva, nebulosidade e ventos frios também deve manter as temperaturas amenas em todo o estado durante o fim de semana.

Espírito Santo pode registrar grandes volumes de chuva

O Espírito Santo está entre as áreas que exigem maior atenção durante a passagem da frente fria. A previsão indica chuva frequente e risco de pancadas fortes em todas as regiões capixabas ao longo do sábado e do domingo.

Em Vitória, o acumulado de chuva pode chegar a 50 a 70 milímetros durante o fim de semana, segundo a Climatempo. A maior parte desse volume deve ser registrada no sábado (17), com destaque para as áreas próximas ao litoral.

No domingo (18), mesmo com o deslocamento da frente fria em direção ao sul da Bahia, o estado continuará sujeito à formação de nuvens carregadas. As pancadas mais intensas são esperadas no norte capixaba.

A chuva persistente, a nebulosidade e a entrada de ventos mais frescos também devem provocar queda de temperatura em todo o Espírito Santo.

Minas Gerais tem risco de chuva forte e granizo

A frente fria deve provocar aumento da nebulosidade e pancadas de chuva em todas as regiões de Minas Gerais neste sábado (17). O sistema também pode aliviar o calor e a secura registrados nas últimas semanas, especialmente no Norte e no Nordeste mineiros.

Apesar da possibilidade de chuva em todo o estado, a atenção deve ser redobrada na Zona da Mata, no Vale do Rio Doce, no Vale do Jequitinhonha e no Noroeste de Minas. Nessas áreas, são esperados volumes elevados de precipitação, com risco de alagamentos em áreas urbanas e queda de granizo, inclusive de grande tamanho.

A Região Metropolitana de Belo Horizonte também poderá registrar pancadas de forte intensidade neste sábado.

No Sul de Minas e no Triângulo Mineiro, a chuva mais intensa tende a se concentrar na madrugada e na manhã. Ao longo da tarde, a instabilidade deve perder força nessas regiões.

No domingo (18), a previsão indica diminuição das condições para chuva no Sul de Minas e no Triângulo Mineiro, com possibilidade de sol desde a manhã. Na Grande Belo Horizonte, o tempo pode abrir nas primeiras horas do dia, mas há previsão de novas pancadas à tarde e à noite.

Na Zona da Mata, a nebulosidade continuará elevada, com possibilidade de chuva a qualquer hora, embora possam ocorrer períodos de sol pela manhã.

Já o Noroeste mineiro e os vales do Rio Doce e do Jequitinhonha permanecem em alerta para o risco de temporais no domingo.

Com a entrada de ar frio e a presença de nuvens e chuva, as temperaturas devem cair em diferentes áreas de Minas Gerais. Na Zona da Mata e no Sul do estado, a sensação será de frio ameno.





Cuidados durante temporais

Diante da previsão de chuva intensa, raios, ventos fortes e possibilidade de granizo, alguns cuidados ajudam a reduzir os riscos:

Evite áreas alagadas e não tente atravessar ruas ou trechos com correnteza.

Durante tempestades com raios, procure abrigo em construções seguras e evite permanecer em áreas abertas.

Não se abrigue debaixo de árvores durante rajadas de vento ou descargas elétricas.

Mantenha distância de fios elétricos caídos e de estruturas danificadas.

Acompanhe os avisos da Defesa Civil e os comunicados dos órgãos oficiais da sua cidade.

As condições podem variar de um município para outro. Por isso, acompanhar as atualizações meteorológicas e os alertas locais é importante durante a passagem da frente fria.