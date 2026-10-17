Reprodução / Instagram Reitor da PUC-PR morre em acidente durante viagem aos EUA

O reitor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), Rogério Renato Mateucci, de 55 anos, morreu na sexta-feira (16) após sofrer um acidente durante uma viagem aos Estados Unidos. Ele estava em Phoenix, no estado do Arizona, e morreu na cidade de Scottsdale, segundo informações publicadas pelo UOL.

A morte foi confirmada em nota de pesar divulgada pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Até o momento, as informações divulgadas não detalham as circunstâncias do acidente nem esclarecem o que provocou a morte.

Mateucci ocupava o cargo de reitor da PUC-PR desde 2022. Além da atuação na gestão universitária, era irmão da Congregação Marista, ordem religiosa responsável pela administração da instituição.

Quem era Rogério Renato Mateucci

Rogério Renato Mateucci construiu sua trajetória profissional na área da educação e da gestão de instituições de ensino. Irmão da Congregação Marista, ele assumiu a reitoria da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) em 2022, após ocupar diferentes cargos de liderança na instituição e no Grupo Marista.

Mateucci era graduado em Pedagogia pelo Centro Universitário Filadélfia, formação concluída em 2000. Também fez especialização em Metodologia do Ensino Superior pela Universidade Estadual de Londrina (PR) e cursou mestrado e doutorado em Liderança, Gestão e Políticas Educacionais na Fordham University, em Nova York, nos Estados Unidos. Concluiu o mestrado em 2009 e o doutorado em 2014.

Sua carreira na gestão educacional começou no Colégio Marista de Londrina (PR), onde atuou como diretor entre 2000 e 2005. Na PUC-PR, foi diretor de Identidade e Missão de 2012 a 2016 e pró-reitor de Missão, Identidade e Extensão entre 2017 e 2021. Também ocupava a vice-presidência do Grupo Marista desde 2015, segundo seu currículo registrado no Escavador.

Em 2024, participou de iniciativas e debates ligados à inovação, à sustentabilidade e ao desenvolvimento da educação superior. Sua atuação reunia, assim, a gestão universitária, a formação de lideranças e a articulação entre instituições de ensino.





UTFPR publica nota de pesar

A Universidade Tecnológica Federal do Paraná divulgou uma nota lamentando a morte de Mateucci e destacando a relação de parceria entre as instituições. Confira o comunicado na íntegra:

“A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) lamenta, com profundo pesar, o falecimento de Rogério Renato Mateucci, reitor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), ocorrido nesta sexta-feira, 16 de outubro, na cidade de Scottsdale, nos Estados Unidos (EUA).

Graduado em Pedagogia, mestre e doutor em Liderança, Gestão e Políticas Educacionais pela Universidade Fordham, em Nova York (EUA), Rogério Mateucci ocupava, desde 2022, o cargo de reitor da PUC-PR. Além de reitor, Mateucci era irmão da Congregação Marista, ordem religiosa que administra a PUC-PR.

Durante sua gestão, irmão Rogério manteve e fortaleceu a relação de parceria entre a PUC-PR e a UTFPR, instituições que compartilham uma histórica e estratégica cooperação acadêmica. Entre essas iniciativas está o Quadrilátero da Inovação, aliança que reúne as principais instituições de ensino superior de Curitiba para impulsionar o ecossistema de inovação da cidade.

Neste momento de dor e consternação, a UTFPR manifesta sua solidariedade à comunidade acadêmica da PUC-PR, à Congregação Marista, aos familiares, amigos e colegas do irmão Rogério Mateucci."