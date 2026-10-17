Reprodução/Portal Tri Avó e netos morrem em acidente entre carro e carreta na BR-163

Uma avó de 73 anos e seus dois netos, de 12 e 9 anos, morreram em um acidente entre um carro e uma carreta na BR-163 , em Bom Jesus do Sul, no sudoeste do Paraná. A batida ocorreu na tarde de sexta-feira (16), no quilômetro 323 da rodovia.

As vítimas foram identificadas como Dilva Mangini Armani, de 73 anos, Joaquim Alberti Armani, de 12, e Francisco Alberti Armani, de 9. Segundo informações publicadas pelo portal Estradas, os três estavam no banco traseiro de um Honda HR-V branco envolvido na batida com uma carreta Scania.

Outras duas pessoas que estavam no automóvel, um homem e uma mulher, ficaram feridas. O casal recebeu atendimento de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A mulher, de 45 anos, foi encaminhada ao Hospital Municipal de Dionísio Cerqueira, em Santa Catarina. O homem foi atendido no local.

O motorista da carreta não ficou ferido.

Equipes de resgate atenderam à ocorrência

Equipes do Corpo de Bombeiros do Paraná, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Instituto Médico-Legal (IML) foram mobilizadas para atender à ocorrência.

As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil do Paraná. A perícia técnica deverá apurar os fatores que contribuíram para a batida.

De acordo com as informações divulgadas pelo portal Estradas, não foram apresentados detalhes sobre a realização do teste do bafômetro no caminhoneiro e o motorista do carro ou sobre o cumprimento das regras de descanso.





Quando será o velório das vítimas?

O velório de Dilva Mangini Armani e dos netos Joaquim e Francisco está previsto para começar às 6h deste sábado (17), no pavilhão da comunidade Primeiro de Maio, no Paraná.