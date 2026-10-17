Vatican news Papa Leão XIV

O papa Leão XIV está apto a receber alta hospitalar neste sábado (17), segundo comunicado divulgado pelo Vaticano. O Pontífice está internado no Hospital Gemelli, em Roma, desde que passou por uma cirurgia para a remoção de um tumor no pulmão direito, na terça-feira (13).

“Considerando os resultados dos exames de sangue e do controle radiológico do tórax realizados esta manhã, bem como a avaliação do quadro clínico, o Santo Padre foi considerado apto a receber alta hospitalar", afirmou o comunicado.



A avaliação foi feita pelos médicos Luigi Carbone, diretor da Direção de Saúde e Higiene do Governo do Estado da Cidade do Vaticano, e Stefano Margaritora, chefe da equipe de cirurgia torácica responsável pelo procedimento.

A cirurgia realizada na terça-feira identificou um adenocarcinoma pulmonar, tipo de câncer que levou à remoção do lobo inferior do pulmão direito.





Na sexta-feira (16), a Santa Sé informou que Leão XIV apresentava "melhora contínua" e já conseguia realizar as atividades cotidianas de forma independente. O Pontífice também retomou a celebração de missas durante a internação e segue em sessões de fisioterapia respiratória.

A Sala de Imprensa do Vaticano confirmou também que o Papa participará da oração do Angelus neste domingo (18), em sua primeira aparição pública prevista desde a internação.

Vatican news Pessoas rezando e aguardando na praça em frente ao Hospital Gemelli (ANSA)







