Frederick William Frohawk / Wikimedia Commons Dodô chegou a ser retratado em livros do século XIX

A empresa avançada em “desextinção”, Colossal, divulgou na quarta-feira (14) que uma nova ferramenta baseada em Inteligência Artificial está trabalhando para identificar alvos possíveis para o projeto de ressurreição do dodô, ave que não voava extinta a cerca de 400 anos por ação humana.

A ideia é devolver o animal à ilha de origem , Maurício, no Oceano Índico. Segundo a empresa, contudo, o progresso foi apenas mais um passo em direção a realização e há uma ressalva: a ideia é aplicar ferramentas genéticas para reaver espécie similar ao dodô, mas não o animal original que já habitou o planeta exatamente.





Edição genética

Segundo o comunicado, a ferramenta “genomorph” identificou cerca de 2.300 DNAs “alvo” para reconstrução do dodô. A ideia é usar o genoma do parente vivo mais próximo na linha evolutiva, o pombo-de-nicobar, mas que consegue voar.

A partir disso, realizar edições genéticas nas células para fornecer as características únicas do animal. Os cientistas sequenciaram 95% do genoma (todas informações genéticas) do dodô e agora analisam pontos de DNA que podem ser modificados para ressuscitar a ave.

A empresa não informou prazo exato para o nascimento do dodô recodificado. Outras quatro espécies estão nos horizontes do projeto: o mamute-lanoso; o tilacino, também conhecido como tigre-da-Tasmânia; o antílope-azul; e o moa, uma grande ave que não voava.

Essa ideia é nomeada “desextinção” e foi alvo de uma série de debates éticos e ambientais em 2025, quando a empresa anunciou ter produzido animais geneticamente modificados para apresentar características do lobo-terrível, extinto na Era do Gelo.

Como era o dodô?

Com cerca de 1 metro de altura e até 23 quilos segundo estimativas, o dodô era uma ave terrestre restrita à ilha de Maurício. As estimativas sugerem que não tinha medo de humanos, que chegaram ao local no século XVI.

Uma das principais características é justamente o formato do bico e crânio do animal, parte do genoma que a empresa ainda investiga como reproduzir.

A espécie foi pressionada pela introdução de invasores e pela caça humana, até que desapareceu. Conforme registros, o último exemplar vivo foi visto em 1662. A ave continuou na cultura popular, como no livro de 1865, Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll.

DNA fragmentado

A plataforma chamada “genomorph” identificou 2.300 alvos de DNA para reconstrução do dodô. Mas o que isso quer dizer? Conforme o comunicado, esses “fragmentos” influenciam o formato do bico e estrutura da face do animal e são partes “faltando” nessa receita.

Isso porque o DNA do pombo-de-nicobar é similar a de um pombo, enquanto o dodô possuía um bico largo e curvado característico. A ideia é modificar o material para chegar na aparência similar a partir do DNA do pombo, já sequenciado.

Sequenciamento genético é o processo de identificar a ordem de moléculas que compõem todo material genético que gera determinado organismo (genoma).

Ao tentar trabalhar e sequenciar o DNA genuíno e antigo do dodô, alguns problemas surgem. Primeiro pela limitação de amostras disponíveis, depois pelo grau de fragmentação do material.

Ou seja, não é possível encontrar a “receita” por completo. A saída é combinar o sequenciamento genético com ferramentas de IA. A genomorph foi treinada com outras espécies vivas, como codornas, patos, galinhas e pombas.

A ideia é compreender o que influencia na aparência e funcionamento dessas aves para replicar ou editar geneticamente moléculas “preencher” os buracos que o DNA original tem fragmentado, como a questão do bico e da aparência do animal.

Para isso, a empresa adotou o DNA do pombo-de-nicobar, ave viva mais próxima geneticamente do dodô, e agora investiga que alterações podem ser feitas para reproduzir as características do ancestral.

Na prática, o animal dodô não será ressuscitado por meio de um cadáver congelado nem da multiplicação de células preservadas, mas reconstruído geneticamente a partir de DNAs similares.