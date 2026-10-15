Luiz Roberto/TSE Ao perceber que seria voto vencido na sessão do plenário virtual do TSE, o ministro André Mendonça agiu rápido; suspendeu o julgamento e conseguiu manter a censura que impôs ao vídeo da campanha de Lula com críticas à política fiscal pretendida por seu adversário Flávio Bolsonaro





Ao pressentir que a sessão do plenário virtual do TSE desta quinta-feira (15) caminhava para derrubar a sua decisão de suspender um vídeo da campanha de Lula (PT) com críticas ao tesouraço que Flávio Bolsonaro (PL), pretende fazer contra os programas sociais, o ministro André Mendonça, vice-presidente da corte eleitoral, usou o regulamento, pediu destaque e suspendeu o julgamento, quando a maioria contra a censura havia sido formada em 4 a 3 para liberar a propaganda petista.

Com o pedido de destaque, a campanha de Lula ficará impedida de informar aos eleitores que Flávio, caso seja eleito presidente, pretende fazer economia sacrificando os programas sociais do governo, até que o caso volte a ser analisado pelo TSE, desta vez, em sessão presencial.

Entre os programas que poderão sofrer cortes drásticos estão o Minha Casa, Minha Vida; Mais Médicos; Farmácia Popular e Pé-de-Meia.

Mendonça justificou a suspensão ordenada por ele, afirmando que no seu entendimento ,a economia apregoada por Flávio se referia a uma ação administrativa e não a cortes dos auxílios sociais.

Mas esse não foi entendimento da maioria do plenário do TSE.

Agora, o caso voltará à estaca zero. Ainda não há data para o plenário presencial analisar a decisão.

Espera-se que ela ocorra o quanto antes, pois na semana que vem terminará a c ampanha eleitoral.

E aí será tarde demais.