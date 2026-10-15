Montagem/iG 5 destaques desta quinta-feira

Ciclone extratropical traz temporais e frio ao Sudeste, Estudiantes x Flamengo pela Libertadores, Corinthians x Colo-Colo pela Libertadores Feminina, Daniel Vorcaro depõe à Polícia Federal (PF) e Timemania sorteia R$ 20,5 milhões estão entre os destaques desta quinta-feira (15).

Ciclone extratropical

A chegada de um ciclone extratropical deve derrubar as temperaturas do Centro-Oeste e Sudeste a partir desta quinta-feira.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), além da queda de temperatura, há previsão de granizo e rajadas de vento .

Entre os estados com maior risco de serem afetados estão Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo.

Estudiantes e Flamengo entram em campo pela Libertadores

O Estudiantes recebe o Flamengo nesta quinta-feira, às 21h30, pelas semifinais da Libertadores.

Os argentinos terminaram em primeiro do Grupo A do Campeonato Argentino, mas cairam de rendimento no segundo semestre de 2026.

Atualmente, com 14 pontos, o time do técnico Alexander Medina ocupa a nona posição da tabela.

Já o Rubro-Negro vive o oposto. Líder do Brasileirão, o Urubu chegou a sete jogos de invencibilidade após o jogo diante do Fluminense no último domingo (11).

Corinthians encara o Colo-Colo pela Libertadores Feminina

Corinthians e Colo-Colo se enfrentam nesta quinta-feira, às 17h, pela Libertadores Feminina.

Enquanto o Timão busca superar a frustração do Brasileirão com uma vitória no torneio continental, as chilenas querem aproveitar o bom momento para brigar pelo título.

Vorcaro depõe à Polícia Federal

O ex-banqueiro Daniel Vorcaro irá depor por videoconferência à Polícia Federal (PF) nesta quinta-feira.

A oitiva tem como objetivo esclarecer a compra e venda do Master pelo Banco de Brasília (BRB) .

De acordo com as investigações, houve fraude de R$ 12 bilhões e pagamento de propina a Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB preso desde abril.

Timemania sorteia R$ 36 milhões

Ninguém acertou as sete dezenas sorteadas no concurso 2454 da Timemania, realizado nesta terça-feira. Com isso, o prêmio acumulou e passou de R$ 19,7 milhões para R$ 20,5 milhões .

O próximo sorteio está marcado para acontecer nesta quinta-feira, às 21h. As apostas podem ser feitas até 20h .



