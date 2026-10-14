A primeira pesquisa Quaest do segundo turno, divulgada nesta quarta-feira (14), mostra Flávio Bolsonaro (PL) com 46% das intenções de voto, contra 44% de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Com esse resultado, o levantamento, encomendado pela Globo e pelo jornal O Globo. mostra os dois candidatos à Presidência em empate técnico dentro da margem de erro, que é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.
Confira os números
- Flávio Bolsonaro (PL): 46%
- Lula (PT): 44%
- Indecisos: 1%
- Branco/nulo/não vai votar: 9%
Para 91% dos entrevistados, a escolha do candidato é definitiva, e 9% dizem que ainda podem mudar de ideia. Já em relação à rejeição, a pesquisa aponta que o índice de rejeição de Flávio Bolsonaro é 54% e de Lula é 53%
Na pesquisa espontânea, em que os entrevistados respondem sem ver antes os nomes dos candidatos, 43% citaram Flávio Bolsonaro, 42% apontaram Lula como candidato, 8% declararam voto em branco, nulo ou que não vão votar e 7% estão indecisos.
Transferência de voto
A pesquisa mostra também a transferência de voto do primeiro para o segundo turno. A Quaest perguntou aos eleitores se eles foram votar no dia 4 de outubro, e em quem votaram.
Eleitores de Caiado – 2% do total
- 42% declaram voto em Flávio Bolsonaro
- 23% escolhem Lula
- 2% estão indecisos
- 33% votam em branco ou nulo ou não vão votar
Eleitores de Renan Santos – 2% do total
- 40% declaram voto em Flávio Bolsonaro
- 14% escolhem Lula
- 3% estão indecisos
- 43% votam em branco ou nulo ou não vão votar
Eleitores de Augusto Cury – 2% do total
- 30% declaram voto em Flávio Bolsonaro
- 34% escolhem Lula
- 6% estão indecisos
- 30% votam em branco ou nulo ou não vão votar
Outros – menos de 1% do total
- 38% declaram voto em Flávio Bolsonaro
- 33% escolhem Lula
- 7% estão indecisos
- 22% votam em branco ou nulo ou não vão votar
Entre eleitores ausentes e que votaram em branco ou nulo
- 38% declaram voto em Flávio Bolsonaro
- 43% escolhem Lula
- 2% estão indecisos
- 17% votam em branco ou nulo ou não vão votar
Aprovação do governo Lula
- Desaprova: 48% (eram 49% na pesquisa anterior)
- Aprova: 45% (eram 44%)
- Não sabe/não respondeu: 7% (eram 7%)
Avaliação do governo Lula
- Negativa: 40% (eram 42% na pesquisa anterior)
- Positiva: 34% (eram 33%)
- Regular: 24% (eram 23%)
- Não sabe/não respondeu: 2% (eram 2%)
A Quaest entrevistou 2.154 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 10 e 13 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-08729/2026.