Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT)
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Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT)

A primeira pesquisa Quaest do segundo turno, divulgada nesta quarta-feira (14), mostra Flávio Bolsonaro (PL) com 46% das intenções de voto, contra 44% de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Com esse resultado, o levantamento, encomendado pela Globo e pelo jornal O Globo. mostra os dois candidatos à Presidência em empate técnico dentro da margem de erro, que é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Confira os números

  • Flávio Bolsonaro (PL): 46%
  • Lula (PT): 44%
  • Indecisos: 1%
  • Branco/nulo/não vai votar: 9%

Para 91% dos entrevistados, a escolha do candidato é definitiva, e 9% dizem que ainda podem mudar de ideia. Já em relação à rejeição, a pesquisa aponta que o índice de rejeição de Flávio Bolsonaro é 54% e de Lula é 53%

Pesquisa Quaest
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Pesquisa Quaest

Na pesquisa espontânea, em que os entrevistados respondem sem ver antes os nomes dos candidatos, 43% citaram Flávio Bolsonaro, 42% apontaram Lula como candidato, 8% declararam voto em branco, nulo ou que não vão votar e 7% estão indecisos.

Transferência de voto

A pesquisa mostra também a transferência de voto do primeiro para o segundo turno. A Quaest perguntou aos eleitores se eles foram votar no dia 4 de outubro, e em quem votaram.

Eleitores de Caiado – 2% do total

  • 42% declaram voto em Flávio Bolsonaro
  • 23% escolhem Lula
  • 2% estão indecisos
  • 33% votam em branco ou nulo ou não vão votar


Eleitores de Renan Santos – 2% do total

  • 40% declaram voto em Flávio Bolsonaro
  • 14% escolhem Lula
  • 3% estão indecisos
  • 43% votam em branco ou nulo ou não vão votar


Eleitores de Augusto Cury – 2% do total

  • 30% declaram voto em Flávio Bolsonaro
  • 34% escolhem Lula
  • 6% estão indecisos
  • 30% votam em branco ou nulo ou não vão votar


Outros – menos de 1% do total

  • 38% declaram voto em Flávio Bolsonaro
  • 33% escolhem Lula
  • 7% estão indecisos
  • 22% votam em branco ou nulo ou não vão votar


Entre eleitores ausentes e que votaram em branco ou nulo

  • 38% declaram voto em Flávio Bolsonaro
  • 43% escolhem Lula
  • 2% estão indecisos
  • 17% votam em branco ou nulo ou não vão votar


Aprovação do governo Lula

  • Desaprova: 48% (eram 49% na pesquisa anterior)
  • Aprova: 45% (eram 44%)
  • Não sabe/não respondeu: 7% (eram 7%)


Avaliação do governo Lula

  • Negativa: 40% (eram 42% na pesquisa anterior)
  • Positiva: 34% (eram 33%)
  • Regular: 24% (eram 23%)
  • Não sabe/não respondeu: 2% (eram 2%)

A Quaest entrevistou 2.154 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 10 e 13 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-08729/2026.

    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/eleicoes/2026-10-14/quaest-2-turno--flavio-bolsonaro-tem-46--contra-44--de-lula.html
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