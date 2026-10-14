Reprodução Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT)

A primeira pesquisa Quaest do segundo turno, divulgada nesta quarta-feira (14), mostra Flávio Bolsonaro (PL) com 46% das intenções de voto, contra 44% de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Com esse resultado, o levantamento, encomendado pela Globo e pelo jornal O Globo. mostra os dois candidatos à Presidência em empate técnico dentro da margem de erro, que é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Confira os números

Flávio Bolsonaro (PL): 46%

Lula (PT): 44%

Indecisos: 1%

Branco/nulo/não vai votar: 9%

Para 91% dos entrevistados, a escolha do candidato é definitiva, e 9% dizem que ainda podem mudar de ideia. Já em relação à rejeição, a pesquisa aponta que o índice de rejeição de Flávio Bolsonaro é 54% e de Lula é 53%

Gerado por IA Pesquisa Quaest

Na pesquisa espontânea, em que os entrevistados respondem sem ver antes os nomes dos candidatos, 43% citaram Flávio Bolsonaro, 42% apontaram Lula como candidato, 8% declararam voto em branco, nulo ou que não vão votar e 7% estão indecisos.

Transferência de voto

A pesquisa mostra também a transferência de voto do primeiro para o segundo turno. A Quaest perguntou aos eleitores se eles foram votar no dia 4 de outubro, e em quem votaram.

Eleitores de Caiado – 2% do total

42% declaram voto em Flávio Bolsonaro

23% escolhem Lula

2% estão indecisos

33% votam em branco ou nulo ou não vão votar



Eleitores de Renan Santos – 2% do total

40% declaram voto em Flávio Bolsonaro

14% escolhem Lula

3% estão indecisos

43% votam em branco ou nulo ou não vão votar



Eleitores de Augusto Cury – 2% do total

30% declaram voto em Flávio Bolsonaro

34% escolhem Lula

6% estão indecisos

30% votam em branco ou nulo ou não vão votar



Outros – menos de 1% do total

38% declaram voto em Flávio Bolsonaro

33% escolhem Lula

7% estão indecisos

22% votam em branco ou nulo ou não vão votar



Entre eleitores ausentes e que votaram em branco ou nulo

38% declaram voto em Flávio Bolsonaro

43% escolhem Lula

2% estão indecisos

17% votam em branco ou nulo ou não vão votar



Aprovação do governo Lula

Desaprova: 48% (eram 49% na pesquisa anterior)

Aprova: 45% (eram 44%)

Não sabe/não respondeu: 7% (eram 7%)



Avaliação do governo Lula

Negativa: 40% (eram 42% na pesquisa anterior)

Positiva: 34% (eram 33%)

Regular: 24% (eram 23%)

Não sabe/não respondeu: 2% (eram 2%)

A Quaest entrevistou 2.154 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 10 e 13 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-08729/2026.