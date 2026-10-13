Arquivo pessoal cedido ao iG Débora Simões abraça um dos pintados fisgados no rio Miranda, em Jardim, no Mato Grosso do Sul

Débora Simões, de 24 anos, pescou 15 pintados de mais de um metro na primeira semana de outubro, no rio Miranda, em Jardim, no Mato Grosso do Sul.

Ao todo, foram três dias de pesca, com brigas de 10 a 25 minutos com cada um dos peixes. Segundo ela, foi a primeira captura desse porte desde que começou na pesca esportiva, em 2024.

A conquista ficou ainda mais especial porque Débora estava acompanhada de seu namorado Gabriel Vido, e de seu guia, Bruno Rauhut.

"Foi emocionante, muita alegria ver um peixão daquele, sensação de conquista", relatou Débora ao iG.

Arquivo pessoal cedido ao iG Débora segura um dos 15 pintados de mais de um metro fisgados no rio Miranda

Mas não parou por aí. Além dos gigantes, ela ainda conseguiu capturar dois jaús, um deles com quase 1,29 metros.

O que é o pintado?

Conhecido como surubim, o pintado é um peixe de couro, ou seja, sem escamas e de grande porte.

Sua principal característica são as pintas pretas redondas espalhadas pelo corpo, que funcionam como um sistema de camuflagem no fundo do rio.

Como ele é considerado um predador de emboscada, precisa ficar invisível para os seus alvos, como peixes pequenos e caranguejos.

O que é o jaú?

O jaú também é um peixe de couro, que se alimenta, na maioria das vezes, de peixes de cardume.

Arquivo pessoal cedido ao iG Débora e o namorado, Gabriel Vido, posam com um dos jaús fisgados

A espécie pode superar 1,5 metro de comprimento e pesar mais de 100 quilos.







