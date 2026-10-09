Chuva nas ruas de São Paulo
Rovena Rosa/Agência Brasil
Chuva nas ruas de São Paulo

O panorama meteorológico do Brasil para os próximos dez dias aponta para a ocorrência de  chuvas intensas , com acumulados que variam de elevados a excessivos.

Esse quadro de elevada instabilidade no ar concentrará os maiores volumes de chuva nas regiões Sul, Centro-Oeste e em trechos do Sudeste. O cenário foi mapeado a partir das projeções elaboradas pelo modelo do Centro Meteorológico Europeu.

Na Região Norte, apesar de este momento não corresponder ao período de maior umidade, conhecido como inverno amazônico, a chuva deve atingir grande parte do território, alcançando inclusive áreas que costumam ficar muito secas nesta época. A maior concentração de água ocorrerá na faixa oeste da Amazônia, nos estados do Amazonas, Acre e Rondônia.

Por sua vez, a Região Nordeste terá precipitações irregulares e de baixa intensidade no interior, ficando os episódios mais expressivos restritos à zona litorânea e a trechos da Bahia e do sul do Maranhão e do Piauí.

No Centro-Oeste, durante o encerramento do período seco, haverá registro de pancadas de chuva espalhadas pelos três estados, que podem ocorrer de forma forte a torrencial em algumas localidades. O estado de Mato Grosso do Sul deve concentrar os maiores acumulados da região, podendo registrar valores expressivos entre 150 mm e 300 mm no decorrer do período.

Da mesma forma, o Sudeste registrará instabilidade em grande parte de suas áreas, com volumes mais significativos concentrados nas zonas oeste, sul e leste do estado de São Paulo.


Por fim, na Região Sul, o tempo chuvoso alcançará os três estados, com previsão de chuva bastante elevadas. A porção norte do Rio Grande do Sul concentra as zonas mais prejudicadas, além de Santa Catarina e do Paraná. Devido à projeção de volumes excessivos entre 150 mm e 300 mm em localidades catarinenses e paranaenses, surge um alerta para o perigo de transbordamento de rios e inundações.

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