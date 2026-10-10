Alerj/Divulgação Douglas Ruas assume governo interino do Rio de Janeiro

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) deve confirmar a eleição de Douglas Ruas (PL) para o governo do estado, após realizar a retotalização dos votos para governador. O procedimento está agendado para este sábado (10) às 15h.

A retotalização foi determinada depois que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) manteve o indeferimento do registro de candidatura de Anthony Garotinho (Republicanos).

Com isso, os 274.411 votos recebidos por Garotinho foram anulados. O candidato ficou com 3,17%, mas estava com a candidatura sub judice.

Sem esses votos, o cálculo dos votos válidos no primeiro turno muda. Douglas Ruas passa de 49,27% para cerca de 50,88% e consegue a maioria absoluta exigida para se eleger no primeiro turno.

O TSE determinou a anulação dos votos de Garotinho em um julgamento realizado nesta quinta-feira (8). Foram cinco votos a favor da anulação contra dois contra.

Ainda na quinta-feira (8), o ex-prefeito Eduardo Paes (PSD), que também estava no segundo turno, tentou suspender a decisão do TSE no Supremo Tribunal Federal (STF). O pedido foi negado por não haver recurso extraordinário apresentado nem análise de admissibilidade pelo TSE.

Sendo assim, Paes desistiu de recorrer para tentar garantir a disputa. Ele acabou o primeiro turno tendo 42,76% dos votos.

Neste sábado, a cerimônia de retotalização dos votos vai ser realizada na sede do TRE-RJ, no Palácio da Democracia, que fica na Região Central do Rio. A etapa será aberta ao público.

O resultado deve ser anunciado logo após o procedimento, porém, a proclamação formal do governador eleito depende de etapas previstas pela Justiça Eleitoral.

Com a eleição de Ruas, o PL chega a seis governadores eleitos diretamente no primeiro turno.

O partido venceu em todos os três estados da região Sul. Com Sérgio Moro eleito no Paraná, Jorginho Mello em Santa Catarina, Luciano Zucco no Rio Grande do Sul.

Além deles, no Norte, foram eleitos Marcos Rogério, em Rondônia, e Arthur Henrique, em Roraima.

Quem é Douglas Ruas?

Ruas nasceu em São Gonçalo (RJ), em 17 de janeiro de 1989, e tem 37 anos. Sua ligação com a política regional é muito forte devido ao seio familiar: ele é filho de Marinete e de Nelson Ruas dos Santos, conhecido amplamente como Capitão Nelson, atual prefeito de São Gonçalo. Douglas é casado com Mariana Barbosa e, juntos, são pais do Miguel, de 4 anos.

Ele cursou ensino superior e é formado como bacharel em Direito e tem pós-graduação em Gestão Pública. No entanto, foi na área da segurança pública que ele construiu sua trajetória profissional como servidor público concursado da Polícia Civil do Rio de Janeiro (PC-RJ).

Sua transição da segurança pública foi gradual, dada a sua atuação cotidiana e visibilidade local, abrindo caminho para sua inserção na administração municipal e estadual ao longo dos últimos dez anos.

Douglas Ruas concentra sua atuação na administração pública no âmbito municipal e estadual. Ele começou no Executivo de São Gonçalo como subsecretário de Trabalho entre 2017 e 2018, e superintendente regional do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), de 2019 a 2020.

Em seguida, no ano de 2021, assumiu a Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais do município, durante a gestão do pai na prefeitura, o Capitão Nelson. Dado o seu trabalho e visibilidade de projetos que liderou para o desenvolvimento urbano local, Ruas ganhou notoriedade local e decidiu entrar para a vida política propriamente dita.

Nas eleições de 2022, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro, principal liderança do PL, disputou a reeleição, Douglas Ruas se lançou como deputado estadual pelo Rio de Janeiro, mirando numa cadeira na Assembleia Legislativa do Estado (Alerj). Ele foi eleito com a segunda maior votação deste pleito carioca.

Em menos de um ano na função parlamentar, em setembro de 2023, o policial assumiu cargo no Executivo estadual a convite do governador Cláudio Castro. Ruas permaneceu no cargo de secretário de Estado e Cidades do Rio de Janeiro, de 26 de setembro de 2023 a março de 2026, quando retornou à Alerj para assumir a presidência da Casa.



