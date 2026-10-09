Henrique Cesar/ Prefeitura de São Paulo Centro da cidade de São Paulo

A cidade de São Paulo amanheceu com uma neblina característica e termômetros marcando em torno dos 18°C nesta sexta-feira (09). Com o passar das horas, a neblina se dissipa, o que favorece a rápida elevação da temperatura; durante a tarde, as temperaturas podem chegar aos 32°C.

Por mais que o dia fique quente, previsões do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo mostram pancadas isoladas de chuva no fim da tarde, causadas em decorrência da infiltração da brisa marítima. As precipitações, no entanto, devem ter curta duração e baixo volume pluviométrico.

A Defesa Civil do Estado informa que a sensação será de tempo abafado durante o dia e que a combinação entre o calor e a elevada umidade do ar, favorece a formação de áreas de instabilidade nas regiões Oeste, Centro e Leste do estado, onde se encontra a capital. Ainda de acordo com o órgão, as chuvas podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento.

De acordo com o banco de dados meteorológicos do CGE, outubro registrou, até o momento, 27,3 mm de chuva, o que representa aproximadamente 24,4% dos 112 mm totais esperados para o mês.





Final de Semana

Dados do CGE da Prefeitura de São Paulo indicam que as projeções mais recentes da previsão mostram a passagem de uma frente fria durante o feriado prolongado na capital paulista. Com a passagem, áreas de instabilidade ganham espaço em São Paulo, provocando possíveis chuvas de moderada a forte intensidade.

A capital e a Região Metropolitana de São Paulo correm risco de temporais localizados, por mais que sejam de curta duração. Em dias de chuva extrema, a Defesa Civil orienta a população a não atravessar ruas alagadas ou com enxurradas, afastar-se de árvores e estruturas metálicas frágeis. Os moradores de áreas de risco devem permanecer atentos aos sinais que antecedem os deslizamentos de terra, como rachaduras nas paredes, portas e janelas.

No sábado (10), as condições atmosféricas serão semelhantes a desta sexta-feira (09), porém com maior probabilidade de pancadas de chuva isoladas entre o período da tarde e durante a noite; com as precipitações, rajadas de vento podem superar os 60km/h. A mínima prevista é de 19°C na madrugada e máxima pode atingir novamente a casa dos 30°C durante a tarde.

Confira o clima da semana de acordo com a Defesa Civil:

- Sexta-feira (09): Mínima de 18°C, máxima de 32°C. Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Muitas nuvens à noite, sem chuva

- Sábado (10): Mínima de 20°C, máxima de 30°C. Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite

- Domingo (11): Mínima de 19°C, máxima de 26°C. Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite

- Segunda-feira (12): Mínima de 20°C, máxima de 26°C. Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite

- Terça-feira (13): Mínima de 18°C, máxima de 28°C. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite

