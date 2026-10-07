Reprodução / Vaticano Papa Leão XIV

O papa Leão XIV mencionou Nossa Senhora Aparecida durante a Audiência Geral realizada nesta quarta-feira (7), no Vaticano. Ao falar aos peregrinos de língua portuguesa, o pontífice destacou a celebração da padroeira do Brasil, comemorada em 12 de outubro, e pediu sua proteção aos brasileiros.

Na Praça São Pedro, Leão XIV afirmou que a data dedicada à santa será celebrada na próxima segunda-feira (12) e confiou os brasileiros e suas famílias à intercessão de Nossa Senhora Aparecida.

“Uma saudação cordial aos peregrinos de língua portuguesa, em especial aos grupos vindos do Brasil e de Portugal. Queridos irmãos e irmãs, na próxima segunda-feira, 12 de outubro, celebra-se Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. Confio todos vocês e as suas famílias à sua intercessão maternal. Que Nossa Senhora os proteja sempre! Deus os abençoe!”

A fala ocorreu poucos dias depois de Nossa Senhora Aparecida ter sido alvo de uma polêmica durante a campanha eleitoral para o primeiro turno das eleições. Contudo, o papa não fez referência ao episódio em sua mensagem.

Reprodução da internet Nossa Senhora Aparecida





Entenda a polêmica durante a eleição

A controvérsia envolvendo Nossa Senhora Aparecida ganhou força durante a campanha eleitoral após circularem nas redes sociais publicações que atribuíam a políticos de direita, incluindo Flávio Bolsonaro (PL), a intenção de retirar da santa o título de Padroeira do Brasil.

No entanto, a informação não corresponde à situação atual do Congresso. Não há projeto de lei em tramitação para retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de padroeira do país. O último projeto sobre o tema, apresentado em 2007, foi arquivado.

Também não há registro de um movimento organizado de evangélicos com essa finalidade.

Polêmica chegou à Justiça Eleitoral

O assunto chegou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ao Supremo Tribunal Federal (STF) durante a campanha.

Flávio Bolsonaro também entrou em confronto público com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). O candidato do PL acusou o PT de ter criado uma “fake news” sobre Nossa Senhora Aparecida e afirmou que isso teria ocorrido com a ajuda de pessoas ligadas à CNBB.

Flávio não apresentou provas para sustentar a acusação.

A CNBB negou qualquer participação na produção ou divulgação de informações falsas relacionadas às eleições. A entidade afirmou que atribuir a ela envolvimento com estruturas de desinformação, sem fatos que sustentassem a acusação, atingia injustamente a instituição.

Vaticano não comentou a controvérsia

O Vaticano não havia se manifestado sobre a polêmica eleitoral envolvendo Nossa Senhora Aparecida.

Na Audiência Geral desta quarta-feira, Leão XIV apenas fez referência à celebração da padroeira e pediu sua proteção para os brasileiros e suas famílias, sem citar candidatos, partidos ou a disputa política no Brasil.





Dia de Nossa Senhora Aparecida

O Dia de Nossa Senhora Aparecida é celebrado em 12 de outubro. A data é feriado nacional no Brasil e também marca a celebração da padroeira do país.

A devoção está ligada à imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, encontrada por pescadores no Rio Paraíba do Sul, em São Paulo, em 1717.