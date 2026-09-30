Reprodução internet Nossa Senhora Aparecida

O então príncipe regente do Brasil D. Pedro visitou o santuário que havia sido erguido em homenagem a "Mãe Aparecida" poucas semanas antes do brado da Independência. Na época, os feitos da imagem achada por pescadores no Rio Paraíba mais de um século antes se tornavam conhecidos em todo o país. Segundo a tradição registrada por biógrafos e fontes ligadas ao Santuário, o futuro imperador teria rezado diante da santa e prometido consagrar o Brasil a ela caso sua situação política se resolvesse favoravelmente.

A passagem de D. Pedro pela Capela da Mãe Aparecida, no local onde hoje está a Basílica Histórica, abre um dos primeiros relatos de uma figura pública recorrendo à santa como símbolo de unidade nacional.

Ao longo dos dois séculos seguintes, Nossa Senhora Aparecida seria reivindicada por diferentes grupos políticos, chegando a ser tomada como padroeira da ditadura militar e, mais recentemente, entrando no centro da disputa eleitoral entre os presidenciáveis Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro.

A construção de um símbolo nacional

Há duzentos anos, D. Pedro não cumpriu a promessa, já que pediu ao Vaticano que São Pedro de Alcântara fosse escolhido como padroeiro do Brasil após a independência. O pedido foi confirmado pelo Papa Leão 12 em 1826.

Isso não diminuiu o peso de Aparecida, cuja devoção se manteve na família imperial. A princesa Isabel, filha de D. Pedro 2º e herdeira do trono brasileiro, esteve no santuário duas vezes. Na primeira, em 1868, foi acompanhada pelo marido, o Conde d'Eu, e ofereceu à imagem um manto adornado com 21 brilhantes. Em 1884, presenteou a santa com uma coroa de ouro de 24 quilates, com 300 gramas e cravejada de brilhantes.

Naquele momento, o Brasil se aproximava da Proclamação da República e da instituição do Estado laico, em 1889. A mudança de regime fez a Igreja Católica perder a proteção que recebia do Estado imperial e passar a elaborar uma visão do Brasil a partir de uma perspectiva católica, afirma a historiadora Jessica Rabello em sua dissertação de mestrado na Universidade Federal Fluminense (UFF).

A Igreja entra na busca por símbolos nacionais associados à fé, e Aparecida aparece como um caminho posto. A santa acumulava forte devoção popular, estava localizada no eixo político entre São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, e a imagem negra incorporava simbolicamente uma população que havia acabado de sair da escravidão.

A coroação da imagem, em 1904, realizada um dia depois das comemorações do 7 de Setembro, foi um marco desse processo e abriu caminho para que a santa fosse proclamada padroeira do Brasil, em 1931.

Naquele ano, os católicos eram maioria no país e setores da Igreja criticavam o laicismo do Estado. Getúlio Vargas, que havia chegado ao poder em 1930 como chefe do Governo Provisório, viu na aproximação com a Igreja uma forma de fortalecer seu projeto político.

A confirmação de Nossa Senhora Aparecida como padroeira do país ocorreu durante uma grande programação religiosa no Rio de Janeiro, que reuniu autoridades religiosas, políticos e militares. Na principal celebração, a imagem foi beijada pelo cardeal dom Sebastião Leme e, em seguida, por Vargas, segundo artigo do pesquisador e jornalista José Cordeiro.

A iconografia de Nossa Senhora Aparecida ganha especial apelo a partir de 1927, quando a revista da Basílica Nacional de Nossa Senhora Aparecida passou a apresentar a imagem da santa em composições ao lado da igreja, do rio Paraíba ou do globo terrestre, afirma Cordeiro. Foi também nesse período que ela passou a receber elementos patrióticos, aproximando o manto da ideia de união cívica.

Divulgação: Santuário Nacional Aparecida Romeiros chegando em Aparecida pela Ponte da Fé





"Na década de 1950, surgem os símbolos nacionais como a bandeira, o brasão do estado de São Paulo ou a bandeira do Brasil e a bandeira do Vaticano, mesclados aos históricos bordados", escreve Cordeiro.

Da Era Vargas ao combate ao comunismo

Segundo o autor, em 1945, meses antes da eleição que encerraria o Estado Novo, a imagem deixou o santuário pela segunda vez, rumo à Sé de São Paulo. "A Estrela do Brasil para Salvar o Brasil, espetáculo cívico religioso" era o nome do evento.

A vigília ocorreu pouco antes de uma mobilização em torno de Luís Carlos Prestes, líder comunista que concorria a um cargo político, e foi vista como uma vigília contra a volta do Partido Comunista Brasileiro (PCB) à legalidade.

A santa voltou a protagonizar momentos políticos em 1964. Segundo o historiador Mathews Nunes Mathias, da Universidade Federal Fluminense (UFF), em artigo publicado na revista Estudos Históricos, da FGV, esquerda e direita disputaram o catolicismo na véspera do golpe militar, mas por caminhos diferentes.

O então presidente João Goulart chegou a "buscar abrigo nos mantos da padroeira" ao depositar nos pés da imagem um pedido pelas reformas de base, mas setores da esquerda faziam maior aposta na autoridade papal como forma de mobilização, explica Mathias.

Já grupos conservadores se apoiavam na devoção popular. O general Olympio Mourão Filho, que lideraria as tropas que partiram de Minas Gerais em direção ao Rio de Janeiro, escreveu em seu diário, em 1962, que rezava em Aparecida pedindo forças para "salvar a Pátria", sob a liderança de "um Chefe graduado com 4 estrelas".

No Santuário Nacional de Aparecida, padres redentoristas também pregavam contra o comunismo, afirma Mathias. Em 29 de março de 1964, receberam na Basílica o então presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, que anunciou aos fiéis que Jango tinha os dias contados.

Depois da queda do presidente, a vitória "sem sangue" foi atribuída à santa. Em Juiz de Fora, de onde partiram as tropas de Mourão, ela foi alçada a "generalíssima do Exército". Sua imagem foi projetada no palanque da Marcha da Vitória, no Rio de Janeiro, e exibida ao lado do retrato de Castello Branco em Niterói, afirma o historiador.

Em 13 de maio daquele ano, cerca de 10 mil pessoas participaram da Marcha de Aparecida, que proclamou a santa "padroeira da revolução".

O presidente Humberto de Alencar Castelo Branco não esteve presente, mas a cerimônia reuniu o prefeito da cidade, um deputado federal e representantes militares. A memória da santa como "padroeira da revolução" justificou um pedido posterior do presidente para que a imagem deixasse o Santuário e percorresse diversos estados, em 1965, em uma peregrinação que celebrava a vitória sobre o comunismo.

Outros presidentes da ditadura também mantiveram proximidade com o Santuário. Em 1972, o Santuário transformou os festejos dos 150 anos da Independência em um "Ano Marial" alinhado ao governo Médici, seguindo apelo do próprio presidente, escrevem os historiadores Janaina Martins Cordeiro e Mathews Mathias em artigo na Revista Brasileira de História das Religiões. Uma procissão com a imagem após missa na Praça da Sé terminou aos gritos de "Viva Médici!". Pouco antes, o regime tinha inaugurado a Passarela da Fé, obra bancada com recursos federais. Em 1980, o também presidente da ditadura João Figueiredo sancionou a lei que fez do 12 de outubro feriado nacional.

Aparecida nas disputas religiosas e eleitorais

A imagem de Nossa Senhora Aparecida voltou ao centro das disputas religiosas e políticas em 1995. Em 12 de outubro, durante um programa religioso transmitido pela Record, o então bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, Sérgio Von Helde, atacou com chutes e socos uma réplica da santa, além de ridicularizar seu uso como objeto de fé.

Oposição à padroeira

A partir desse episódio, a oposição à figura de Nossa Senhora Aparecida como padroeira também ganhou espaço em determinados setores evangélicos, com diferentes justificativas.

Em 2007, um projeto de lei apresentado pelo então deputado federal Victório Galli, de Mato Grosso, propôs retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de "padroeira do Brasil" e substituí-lo por "padroeira dos brasileiros católicos apostólicos romanos". O projeto foi arquivado em 2008.

A proposta voltaria ao debate público anos depois, inclusive por meio de informações falsas que associavam Jair Bolsonaro e, mais recentemente, seu filho Flávio Bolsonaro à ideia de retirar de Aparecida o título de padroeira do Brasil.

Em 2022, o ex-presidente Jair Bolsonaro esteve no Santuário Nacional de Aparecida em 12 de outubro, dia dedicado à santa. Sua presença, ao lado do então candidato ao governo de São Paulo Tarcísio de Freitas, foi marcada por aplausos e vaias.

Na atual disputa eleitoral, Aparecida voltou ao debate político, e sua imagem novamente passou a ser reivindicada como símbolo de união nacional. A polêmica começou após publicações associarem falsamente uma fala de Flávio Bolsonaro à retirada do título de Nossa Senhora Aparecida.

Em um vídeo divulgado em agosto, Flávio Bolsonaro afirmou que "quando for presidente, um dos meus primeiros atos será decretar que o Brasil é do Senhor Jesus Cristo". A declaração passou a ser associada nas redes sociais à suposta intenção de retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de padroeira do Brasil.

O assunto ganhou enorme repercussão, levou a uma disputa de despachos no Supremo Tribunal Federal (STF) e passou a ser explorado pelos dois presidenciáveis em suas agendas eleitorais.

Em entrevista ao programa Canal Livre, da Band, Lula disse que "mexer com Nossa Senhora Aparecida não é aceitável", antes de ser confrontado sobre o fato de a informação não ter fundamento. "Eu não sei se foi fake news. O dado concreto é que isso está na rede social muito forte", respondeu.

Após a polêmica, a imagem de Nossa Senhora também apareceu nas agendas dos dois candidatos. Flávio a levantou durante uma atividade em São Paulo, ao lado de Tarcísio de Freitas, e também levou o tema para um podcast. Lula, por sua vez, ergueu uma imagem de Nossa Senhora durante um comício em Belém.

gq/md (ots)