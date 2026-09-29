Reprodução / YouTube Presidente Luiz Inácio Lula da Silva levanta uma imagem da Nossa Senhora em Belém

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que, enquanto estiver à frente do governo federal, ninguém vai desrespeitar Nossa Senhora Aparecida. A declaração foi feita na segunda-feira (28), durante um comício em Belém, no Pará, em meio à repercussão de uma controvérsia envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República.

“Enquanto eu for presidente da República, ninguém vai avacalhar com Nossa Senhora Aparecida. Ninguém”, declarou Lula. Durante o discurso, o presidente também defendeu o respeito a todas as religiões, incluindo as de matriz africana. Ao final do evento, ele ergueu uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré.

A fala ocorreu após a circulação de publicações nas redes sociais afirmando que Flávio Bolsonaro pretendia retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de padroeira do Brasil para agradar ao eleitorado evangélico.

Polêmica envolve declaração de Flávio Bolsonaro

A controvérsia tem relação com uma declaração feita pelo senador há cerca de um mês. Na ocasião, Flávio afirmou que, caso fosse eleito presidente, um de seus primeiros atos seria “decretar que o Brasil é do Senhor Jesus Cristo”.

Nos últimos dias, a fala passou a ser associada, nas redes sociais, à possibilidade de retirada do título de padroeira do Brasil concedido a Nossa Senhora Aparecida.

Flávio negou que pretenda tomar essa medida. O senador também acusou a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) de ter articulado com o PT a disseminação das publicações sobre o assunto, mas não apresentou provas da alegação.

Em nota divulgada no domingo (27), a CNBB rejeitou a acusação.

Segundo levantamento do instituto Democracia em Xeque, o episódio se tornou a terceira maior controvérsia política do ano em volume de menções nas redes sociais, com quase 1 milhão de publicações. Os temas “Mendonça vs. Moraes” e “Quebra de sigilo Dark Horse” apareceram à frente no levantamento.

Lula já havia comentado o assunto

No domingo (27), Lula já havia abordado a polêmica durante entrevista à BandNews. Na ocasião, o presidente afirmou que não considerava aceitável mexer com Nossa Senhora Aparecida.

“Eu não sei se foi fake news, o dado concreto é que isso está na rede social, muito forte”, disse Lula ao ser questionado pela jornalista Adriana Araújo.

A declaração indicou que o presidente tinha conhecimento da repercussão do assunto nas plataformas digitais, embora tenha ressalvado não saber se a informação que circulava era falsa.

Presidente critica Igreja da Lagoinha

Durante o comício em Belém, Lula também voltou a criticar a Igreja da Lagoinha e o pastor André Valadão, mencionando a relação dele com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

“A única igreja mentirosa é aquela da Lagoinha, daquele pastor chamado Valadão, que era sócio do Vorcaro. Mas bem, vocês estão acompanhando”, declarou o presidente.

A fala acrescentou outro tema ao discurso político do evento, que abordou religião e a repercussão de episódios envolvendo figuras públicas.





Quem é Nossa Senhora Aparecida?

Nossa Senhora Aparecida é considerada a padroeira do Brasil pela Igreja Católica. A devoção está relacionada ao encontro de uma imagem de Nossa Senhora da Conceição por pescadores no rio Paraíba do Sul, em 1717, na região que hoje pertence ao município de Aparecida, no interior de São Paulo.

A data de 12 de outubro é dedicada à santa e é feriado nacional. Todos os anos, milhares de fiéis participam de celebrações religiosas no Santuário Nacional de Aparecida e em outras cidades brasileiras.