Foto: PH Lopes Obra no Km 19 da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348)

Motoristas que circulam pelo Sistema Anhanguera-Bandeirantes devem ficar atentos às obras programadas entre segunda-feira (5) e domingo (11). O cronograma inclui serviços de drenagem, manutenção de estruturas, construção de passarela, implantação de faixa adicional e intervenções em dispositivos das rodovias.

Segundo a Motiva Autoban, os trabalhos podem provocar interdições totais ou parciais de faixas e acostamentos. A programação também pode ser alterada em caso de chuva ou outras condições adversas.

Obras na Anhanguera

Na Rodovia Anhanguera (SP-330), o serviço de drenagem continua no km 86+200. Para a execução dos trabalhos, o acesso da Rodovia Magalhães Teixeira para a SP-330 permanece interditado.

A intervenção tem como objetivo melhorar o escoamento da água das chuvas e contribuir para a conservação do pavimento e a segurança dos usuários.

Outro serviço ocorre no km 130 da Anhanguera, nos dois sentidos, para implantação de caixas de contenção destinadas a cargas perigosas. As atividades serão realizadas das 22h às 5h, com interdições pontuais no acostamento.

Já no km 134+500, em Limeira, está em andamento a construção de uma nova passarela para pedestres. O investimento previsto é de R$ 8,7 milhões, com entrega programada para junho de 2027.

A estrutura terá 7,80 metros de altura, rampas de aproximadamente 50 metros e 44 metros de área de travessia. O projeto inclui piso tátil, áreas de descanso, corrimão duplo, telas de proteção, iluminação e dispositivos antivandalismo e trava-moto.

As obras funcionam 24 horas por dia, em duas frentes, e devem envolver cerca de 120 trabalhadores.

Intervenções na Rodovia dos Bandeirantes

Na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), o cronograma prevê serviços de readequação do gabarito da passarela localizada no km 19, em São Paulo. A intervenção começou em abril e tem previsão de duração de cinco meses.

O trabalho aumenta a altura livre da estrutura de 5,40 para 5,70 metros. Durante a execução, a passarela continua disponível para os pedestres, já que a interdição será feita em apenas metade dos 2,5 metros de largura da estrutura.

Também estão previstas atividades de manutenção de Obras de Arte Especiais (OAE). No km 13+880, no sentido Sul, na capital, haverá interdição da faixa 2 e do acostamento. Na Marginal Tietê, no km 11+400, duas faixas serão interditadas para o mesmo tipo de serviço.





Essas intervenções estão programadas até quinta-feira (8), sempre das 22h às 5h.

Outro ponto de atenção fica entre os km 47 e 50 da Bandeirantes, no sentido interior, em Jundiaí. O trecho passa por obras para implantação de uma faixa adicional. O retorno operacional localizado no km 49 permanece fechado.

Foto: PH Lopes Obra na região de Jundiaí na SP-348





Durante o feriado, os trabalhos nesse trecho terão restrições entre sexta-feira (9), a partir das 12h, e terça-feira (13), às 5h. Conforme o plano operacional, a obra será liberada apenas no domingo (11).

Obras também afetam trecho em Cordeirópolis

No km 167+800 da Bandeirantes, será realizada uma operação especial para permitir o alargamento da OAE da Rodovia Washington Luís (SP-310) sobre a SP-348, em Cordeirópolis.

A operação terá bloqueios alternados nos dois sentidos da rodovia. O serviço é executado pela EIXO SP Concessionária de Rodovias S.A.

A recomendação da concessionária é que os motoristas planejem o deslocamento antes de pegar a estrada e acompanhem as condições de tráfego. Informações podem ser obtidas pelo Disque/WhatsApp da Autoban, pelo telefone 0800 055 55 50.

A programação de obras é dinâmica e pode sofrer alterações. Em caso de condições climáticas adversas, os serviços podem ser reprogramados. Durante o feriado, as intervenções também seguem restrições definidas no plano operacional da concessionária.