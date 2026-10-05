Reprodução/Youtube/Santuário Nacional de Aparecida Santuário Nacional de Aparecida

Flávio Bolsonaro (PL) foi o candidato à Presidência mais votado em Aparecida, no interior de São Paulo, no primeiro turno das Eleições 2026 . O município, que abriga o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, deu 58,30% dos votos válidos ao candidato do PL neste domingo (4).

Com 100% das urnas apuradas na cidade, Flávio recebeu 12.371 votos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, ficou em segundo lugar no município, com 6.815 votos, o equivalente a 32,12% dos votos válidos.

A diferença entre os dois candidatos em Aparecida foi de 5.556 votos, ou 26,18 pontos percentuais.

O resultado no município ficou acima do desempenho de Flávio no conjunto do estado de São Paulo. No estado, o candidato do PL terminou o primeiro turno com cerca de 51,9% dos votos válidos, enquanto Lula recebeu aproximadamente 38,2%.

Nossa Senhora Aparecida entrou no debate eleitoral



O resultado em Aparecida ocorre depois de uma controvérsia envolvendo o nome da Padroeira do Brasil durante a reta final da campanha eleitoral.

Publicações nas redes sociais associaram Flávio Bolsonaro a uma suposta proposta para retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de Padroeira do Brasil. A informação era falsa e foi negada pelo candidato.

A discussão teve como referência um projeto de lei apresentado em 2007 pelo então deputado federal Victório Galli. A proposta pretendia alterar a legislação para substituir a expressão “Padroeira do Brasil” por “Padroeira dos brasileiros católicos apostólicos romanos”. O projeto foi arquivado em 2009 e não era de autoria de Flávio Bolsonaro.

A controvérsia também chegou à Justiça Eleitoral durante a campanha, em meio à discussão sobre publicações que associavam o candidato à proposta.

Flávio e Lula disputam segundo turno



Apesar de ter ficado à frente nacionalmente no primeiro turno, Flávio Bolsonaro não alcançou a maioria necessária para encerrar a disputa presidencial neste domingo.

Com 99,99% das urnas apuradas, Flávio recebeu 47,03% dos votos válidos no país, enquanto Lula obteve 45,16%.

Os dois candidatos vão disputar o segundo turno da eleição presidencial, marcado para 25 de outubro.