Pedro H. Lopes / iG Eleições começam em todo o Brasil

As urnas eletrônicas foram abertas na manhã deste domingo (04) em todo o Brasil para o primeiro turno das Eleições Gerais de 2026 . Ao longo do dia, milhões de brasileiros vão às seções eleitorais para escolher presidente da República, governador, senador e deputados federal e estadual ou distrital.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 158.745.463 eleitores estão aptos a votar neste domingo. O número representa um aumento de 2,29 milhões de pessoas, ou 1,46%, em comparação com as eleições de 2022.

Pedro H. Lopes / iG Eleições começam em todo o Brasil

A votação ocorre das 8h às 17h, pelo horário de Brasília, em todo o território nacional. Eleitores que estiverem na fila até o horário de encerramento poderão votar mesmo que o atendimento termine depois das 17h.

Brasileiros escolhem cinco cargos

Neste primeiro turno, o eleitor brasileiro precisa votar para cinco cargos. A sequência começa com deputado federal, seguida por deputado estadual ou distrital, senador (dois votos), governador e, por último, presidente da República.

No exterior, a votação é diferente. Os brasileiros que transferiram o título para a Zona Eleitoral do Exterior votam apenas para presidente e vice-presidente.

Ao todo, 918.876 brasileiros estão aptos a votar fora do país, distribuídos por 134 países e 186 cidades. Estados Unidos, Portugal e Japão estão entre os locais com maior número de eleitores brasileiros.

A votação no exterior começou antes da abertura das seções brasileiras por causa dos fusos horários. A Nova Zelândia foi o primeiro local a receber eleitores, ainda no sábado (03), pelo horário de Brasília.

Horário é unificado no país

Embora alguns estados tenham fusos diferentes, o TSE adotou uma referência única baseada no horário de Brasília. Com isso, a votação ocorre simultaneamente em todo o país.

Na prática, eleitores de estados como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima votam das 7h às 16h no horário local. Em partes do Amazonas que seguem o fuso do Acre, a votação começa ainda mais cedo, às 6h. Já em Fernando de Noronha, que está uma hora à frente de Brasília, as urnas funcionam das 9h às 18h no horário local.

A padronização dos horários também tem relação com a divulgação dos resultados. A intenção é evitar que eleitores de determinadas regiões tenham acesso às parciais enquanto outras partes do país ainda estiverem votando.

Quando começam a sair os resultados?

O TSE começa a divulgar os primeiros resultados a partir das 17h deste domingo, no horário de Brasília. A partir daí, os números serão atualizados conforme os votos das seções forem recebidos e totalizados pela Justiça Eleitoral.

O início da divulgação, no entanto, não significa que os vencedores serão conhecidos imediatamente. As primeiras parciais podem mudar ao longo da noite, principalmente enquanto uma quantidade significativa de urnas ainda estiver sendo contabilizada.

Uma candidatura pode ser matematicamente eleita antes de 100% dos votos serem totalizados quando a quantidade de votos que ainda falta contabilizar já não for suficiente para alterar o resultado.

Como funciona a apuração

Depois que a votação termina em cada seção, a própria urna eletrônica contabiliza os votos e imprime o Boletim de Urna (BU), documento que registra o resultado daquela seção.

Os dados são encaminhados à Justiça Eleitoral e somados aos resultados das demais seções. É a partir dessa totalização que o TSE divulga as parciais e, posteriormente, os resultados consolidados das disputas.

O eleitor poderá acompanhar a apuração em tempo real pelo sistema de resultados do TSE e pelo aplicativo oficial Resultados. Também haverá cobertura ao vivo do Tribunal pela TV Justiça e pelo YouTube.

Possível segundo turno será no dia 25

Caso nenhum candidato alcance a maioria dos votos válidos necessária para vencer a disputa para presidente ou governador no primeiro turno, haverá uma nova votação.

O eventual segundo turno está marcado para 25 de outubro, também com votação das 8h às 17h pelo horário de Brasília.