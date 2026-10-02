Foto: Paulo Pinto/Agência Brasilência Brasil Aviso vermelho de chuva e calor; saiba o tempo para a eleição

O final de semana vai ser de chuva para diversos pontos do Brasil. A previsão indica que em todas as regiões do país estão com áreas de instabilidade por conta da passagem de uma frente fria pelo oceano.

Sendo assim, grande parte do país deve ter tempo fechado e até chuvas intensas no próximo domingo (4), dia do primeiro turno das eleições de 2026.

Inclusive há alerta de tempestades, em diferentes intensidades, para estados de todas as regiões do Brasil. O aviso é do I nstituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Veja a previsão por região neste domingo (4):

Sul

A Região Sul é a que mais está em alerta para cenários de instabilidades. O tempo começa a mudar no sábado (3) e a chuva retorna para grande parte da região.

Já no domingo (4), as chuvas devem atrapalhar os eleitores até os locais de votação. A previsão indica chuva para os três estados da região, com chances de pancadas e temporais isolados.

Há ainda alerta vermelho de grande perigo para tempestades. O aviso é válido para uma pequena parte de Santa Catarina e do Paraná, na divisa com o Mato Grosso do Sul.

As regiões sob o aviso são:

Centro Ocidental Paranaense;

Noroeste Paranaense;

Sudoeste Paranaense;

Oeste Paranaense;

Oeste Catarinense

Sudeste Paranaense;

Centro-Sul Paranaense.

Ao menos 80 cidades são atingidas pelo alerta. Nesses pontos, o aviso indica chuva superior a 60 mm/h ou maior que 100 mm/dia, ventos superiores a 100 km/h e queda de granizo.

Além disso, há grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário.

A previsão para domingo indica também que deve chover no Rio Grande do Sul. O dia ainda deve ser nublado e úmido, com pancadas frequentes e declínio nas temperaturas.

Sudeste

O tempo também fica instável em todos os estados da Região Sudeste durante o domingo de eleição. Em São Paulo, por exemplo, o dia será de céu encoberto e previsão de chuva volumosa com risco de trovoadas a qualquer hora do dia.

Em Belo Horizonte, capital mineira, a previsão é de pancadas de chuva isoladas a partir da tarde. No Rio de Janeiro, também vai chover, mas o sol aparece e as temperaturas devem variar entre 20°C e 30°.

Chove também no Espírito Santo, durante a manhã, por conta de uma umidade marítima somada a uma frente fria. Durante a tarde, o sol deve aparecer entre as nuvens.

Há alerta amarelo de perigo potencial do Inmet para tempestades em praticamente todas as áreas da região.

A previsão indica chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h) e queda de granizo.

Porém, há o baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Centro-Oeste

O Centro-Oeste inteiro também está sob aviso amarelo para tempestades durante o domingo de eleição. Apenas no Sudoeste de Mato Grosso do Sul há alerta vermelho de grande perigo por conta das chuvas.

Sendo assim, todos os estados da região devem registrar temporais, em diferentes momentos do dia.

Mesmo assim, em Cuiabá, capital do Mato Grosso, e em Goiânia, capital de Goiás, por exemplo, o domingo terá sol forte e calor deve ser intenso.

Em Brasília, apesar da chuva, o predomínio é de sol entre nuvens, calor e índices de umidade relativa do ar ainda baixos.

Norte

A chuva atinge quase toda a Região Norte, com chance de trovoadas no Amazonas, no sudoeste de Roraima, do Pará e do Tocantins.

Grande parte da região também está sob aviso para perigo potencial para tempestades. Por outro lado, o dia será quente e com sol, mesmo com os alertas de chuva.

A instabilidade só não atinge uma pequena parte do Amapá e do Pará, onde a previsão indica sol e calor.

Em Macapá, na capital do Amapá, é a única capital que não tem previsão de chuva. Nesta área, o céu fica parcialmente nublado, mas o tempo firme se mantém e as temperaturas devem variar entre 26°C e 32°C.

Nordeste

Já no Nordeste, a previsão indica muito sol e calor. É a região que menos chove durante o domingo de eleição. Em algumas áreas, pode até chover, mas em forma de pancadas rápidas.

Além disso, as chuvas rápidas e passageiras devem se concentrar apenas na faixa litorânea. Alguns pontos também estão sob aviso amarelo de perigo potencial do Inmet para tempestades.

O calor extremo e ar bastante seco deve ser mais registrado em áreas do Piauí. Na capital, Teresina, por exemplo, a nebulosidade deve aumentar, mas não deve chover. A temperatura máxima pode chegar a 37°C.



