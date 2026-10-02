Marcela Gonzaga/iG Ciclone extratropical e frente fria trazem chuva no fim de semana

O final de semana chega com condições de chuva para diversos pontos do Brasil. A previsão indica que em todas as regiões do país estão com áreas de instabilidade por conta da passagem de uma frente fria pelo oceano.

Além disso, uma área de baixa pressão deve favorecer a formação de um ciclone extratropical próximo ao Rio Grande do Sul. O sistema deve causar chuva forte, temporais e acumulados elevados. A informação é do Climatempo.

Na Região Sul, inclusive, há alerta laranja de perigo para tempestades. O aviso é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Sendo assim, após uma semana quente, as temperaturas devem ficar mais amenas em quase todo o país. Mesmo assim, o calor persiste em algumas áreas, principalmente em Roraima, no nordeste do Pará, no Amapá e no sertão do Nordeste.

Veja a previsão por região:

Sul

De acordo com o Inmet, o tempo fica estável em grande parte da Região Sul durante esta sexta-feira (2). A previsão indica chuva isolada apenas em alguns pontos do estado do Paraná.

Nas demais áreas, o Inmet informou que predomina o tempo estável, com variação de nebulosidade.

Já neste sábado (3), o tempo começa a mudar e a chuva retorna para grande parte da região. No Rio Grande do Sul, por exemplo, há possibilidade de trovoadas.

Além disso, há aviso laranja de perigo para tempestades. O aviso indica chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h) e queda de granizo.

Também há o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Em outras áreas do estado gaúcho, a previsão indica chuvas isoladas. Essa condição é válida também para o oeste de Santa Catarina e o sudoeste do Paraná, até a região de Foz do Iguaçu.

Sudeste

A Região Sudeste fica com o tempo instável nesta sexta-feira (2). A previsão indica chuva com trovoadas no Triângulo Mineiro, grande parte de São Paulo, no sudeste de Minas Gerais, no Rio de Janeiro e no sul do Espírito Santo.

Inclusive, há também o aviso laranja de perigo para tempestades no leste de Minas Gerais e no oeste do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Em outras partes de Minas Gerais e do Espírito Santo, há a previsão de chuva isolada.

A chuva não atinge somente o nordeste de Minas Gerais, que está sob aviso amarelo de perigo potencial para baixa umidade relativa do ar.

Neste sábado (3), o tempo segue instável na região, com aviso amarelo de perigo potencial para tempestades em grande parte da região. A previsão indica chuva com trovoadas em Minas Gerais, no Espírito Santo e no Rio de Janeiro.

Nas demais áreas e em parte de São Paulo ocorrem chuvas isoladas.

Centro-Oeste

Ainda de acordo com o Inmet, A semana termina com chuva na Região Centro-Oeste. Quase toda a região está sob aviso amarelo de perigo potencial para tempestades.

A previsão indica chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h) e queda de granizo.

Porém, há o baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

O alerta não atinge somente o extremo sul de Mato Grosso do Sul, onde predomina uma condição de maior estabilidade.

Durante a noite, a chuva diminui no Mato Grosso do Sul, e parte do Mato Grosso. Porém, em outra parte do Mato Grosso, no Distrito Federal e no norte de Goiás, as instabilidades continuam com possibilidade de chuva isolada.

No sábado (3), o Inmet informou que as condições de tempo para instabilidades persistem e grande parte da região segue sob aviso amarelo de perigo potencial para tempestades.

Somente parte do Mato Grosso do Sul, inclusive a capital Campo Grande, está fora da área do aviso. Nesta área, a previsão indica um dia de sol entre nuvens.

Norte

O final de semana começa com condições para chuva em grande parte da Região Norte. A previsão indica pancadas de chuva e trovoadas no Acre, em Rondônia, no Amazonas e em grande parte do Tocantins.

Ainda em outras áreas da região, há chance de pancadas de chuva isoladas. Inclusive, há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades. O alerta é válido para o Acre, Rondônia, Amazonas, Tocantins, sul do Pará e parte de Roraima.

A chuva só não atinge uma pequena parte do Amapá e do Pará, onde a previsão indica sol e calor.

Já no sábado (3), a chuva segue atingindo quase toda a região, com chance de trovoadas no Amazonas, no sudoeste de Roraima, do Pará e do Tocantins.

Também há previsão de pancadas de chuva no Acre, no centro e norte de Rondônia, no noroeste, centro e sul do Pará, no centro e sul do Tocantins e nas demais áreas de Roraima.

Inclusive, segue vigente o aviso amarelo de perigo potencial para tempestades para boa parte do Norte.

Por outro lado, o dia será de sol e calor em parte do Pará, incluindo a capital Belém, e em grande parte do Amapá, incluindo a capital Macapá.

Região Nordeste

Apesar do calor, o Inmet informou que há previsão de tempestades para áreas do Nordeste durante esta sexta-feira (2).

A previsão indica instabilidades, inclusive para o Matopiba, região agrícola que abrange áreas do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia.

Além disso, algumas áreas de instabilidade que se formam no interior do Brasil atingem o interior do Nordeste, trazendo chance de chuva para o sul do Maranhão, sudoeste do Piauí, oeste e sul da Bahia. Esses pontos estão sob aviso amarelo de perigo potencial para tempestades.

Há ainda possibilidade de chuva isolada no Ceará, parte do Piauí, Rio Grande do Norte, leste da Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe.

Apesar das condições para chuva, a umidade do ar fica baixa durante a tarde, com aviso amarelo de perigo potencial para baixa umidade em parte do Ceará, leste do Piauí, pontos da Bahia, oeste de Alagoas, parte de Pernambuco e da Paraíba e sudoeste do Rio Grande do Norte.

No sábado (3), as instabilidades continuam no sul da Região Nordeste. A previsão indica pancadas de chuva e as áreas continuam sob aviso amarelo de perigo potencial para tempestades.



