Reprodução Bandeira da Austrália

A Austrália anunciou o fechamento temporário de sua embaixada em Brasília nesta sexta-feira (2), devido a preocupações com a segurança. A decisão foi divulgada após os Estados Unidos suspenderem os serviços consulares presenciais no Brasil e emitirem um alerta para que cidadãos americanos evitassem instalações diplomáticas do país.

As informações foram publicadas pela CNN Brasil. Até a manhã desta sexta-feira, os comunicados não detalhavam qual ameaça motivou as medidas adotadas pelas duas representações estrangeiras.

Em publicação nas redes sociais, a Embaixada da Austrália informou que permaneceria fechada durante o dia e orientou pessoas que precisassem de assistência consular urgente a procurar o Centro de Emergência Consular, em Camberra, capital australiana.

A representação divulgou os telefones +61 2 6261 3305, para chamadas do exterior, e 1300 555 135, para ligações feitas de dentro da Austrália.

Por que a embaixada da Austrália foi fechada?

O comunicado australiano citou preocupações com a segurança, mas não apresentou detalhes sobre a natureza da possível ameaça nem informou se o fechamento poderia se estender para além desta sexta-feira.

A embaixada também recomendou que as pessoas evitassem a Embaixada dos Estados Unidos, os consulados americanos e outras instalações diplomáticas dos EUA no Brasil, assim como as áreas próximas a esses locais.

A orientação foi divulgada após as autoridades americanas publicarem um alerta de segurança na quinta-feira (1º), recomendando que cidadãos dos Estados Unidos evitassem essas instalações.

Até o momento, os comunicados mencionados não esclarecem se as decisões das duas representações estão relacionadas a uma ameaça específica em comum.

Estados Unidos suspendem serviços consulares no Brasil

Além do fechamento da representação australiana, os Estados Unidos suspenderam os atendimentos consulares presenciais na embaixada e nos consulados instalados no Brasil.

O comunicado americano foi divulgado na noite de quinta-feira (1º), sem detalhar o motivo específico da preocupação com a segurança.

A orientação era para que cidadãos americanos que necessitassem de assistência emergencial não comparecessem às instalações diplomáticas até segunda ordem.

A suspensão também afetou a emissão de vistos. Um funcionário do Consulado dos Estados Unidos em São Paulo informou à CNN Brasil que os serviços estavam interrompidos e que, até a manhã desta sexta-feira, não havia uma data confirmada para a retomada. A orientação recebida era procurar o consulado novamente na segunda-feira (5).





Onde ficam os consulados dos Estados Unidos no Brasil?

Além da embaixada, localizada em Brasília, os Estados Unidos mantêm consulados em quatro cidades brasileiras:

São Paulo (SP);

Rio de Janeiro (RJ);

Porto Alegre (RS);

Recife (PE).

Os cidadãos americanos que precisarem de assistência durante a suspensão devem seguir as orientações oficiais da representação diplomática e entrar em contato com o agente de plantão responsável, conforme indicado no comunicado americano.

Até a divulgação das informações pela CNN Brasil, não havia detalhamento público sobre a possível ameaça que motivou as medidas de segurança nem previsão definitiva para a normalização dos atendimentos.