Reprodução/Victoria Parks Lagos rosados, no Parque Nacional Murray Sunset

Imagine chegar a um lago e encontrar a água com uma cor rosa tão forte que parece ter saído de um pacote de chiclete. Em Victoria, na Austrália, esse fenômeno pode acontecer em diferentes lagos e áreas alagadas da região.

Quatro dos lagos conhecidos por isso são Crosbie, Becking, Kenyon e Hardy, na região conhecida como Pink Lakes, no Murray-Sunset National Park, no noroeste de Victoria.

Os quatro lagos podem mudar de aparência ao longo do ano, passando de um branco brilhante para um rosa intenso. A intensidade da cor depende das condições da água e do clima.

Outros pontos conhecidos são o Westgate Park, em Melbourne, o Loch Iel Lake Reserve e o Lake Tyrrell.

Reprodução/Victoria Parks Lagos rosados, no Parque Nacional Murray Sunset





Por que a água fica rosa?

A coloração é provocada por uma alga microscópica chamada Dunaliella salina, que consegue viver em lugares onde a quantidade de sal é tão alta que poucas outras formas de vida conseguem sobreviver.

Quando o ambiente fica muito salgado e recebe bastante luz do sol, a alga produz carotenoides, substâncias que têm cores que vão do amarelo ao vermelho. Esses pigmentos ajudam a proteger a alga dos efeitos da luz intensa e também estão ligados à forma como ela aproveita a luz para produzir energia.

Quando há uma grande quantidade dessas algas na água, os pigmentos produzidos por elas se acumulam e podem mudar a aparência do lago.

É por isso que alguns locais do estado de Victoria podem ficar completamente cor-de-rosa, em uma tonalidade que lembra chiclete.

A Dunaliella salina faz parte do grupo dos chamados extremófilos, nome dado a seres vivos capazes de sobreviver em ambientes muito difíceis para a maioria das espécies, como locais extremamente quentes, frios ou salgados.





Lagos não ficam rosa o tempo todo

No Westgate Park, em Melbourne, o fenômeno costuma aparecer depois de períodos prolongados de pouca chuva.

Com menos água chegando ao local, parte da água existente evapora, enquanto o sal permanece. Assim, a concentração de sal aumenta e cria condições favoráveis para a produção dos pigmentos pela alga.

Quando a chuva volta, a água fica menos salgada. Temperaturas mais baixas e períodos com menos luz do sol também podem reduzir a produção dos pigmentos. Com isso, a cor rosa perde força ou desaparece.

O processo pode voltar a acontecer quando o clima fica novamente quente e seco e a água do lago começa a evaporar.

Apesar da aparência incomum, a água extremamente salgada pode irritar a pele. Por isso, as áreas protegidas e os avisos instalados ao redor dos lagos devem ser respeitados.