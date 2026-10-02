Reprodução Matheus Fernandes Machado, conhecido como Ugoianin, deve ser transferido para outra unidade de detenção nos EUA

O voo de repatriação de brasileiros dos Estados Unidos previsto para chegar a Belo Horizonte nesta sexta-feira (2) foi cancelado por problemas técnicos, informou ao iG o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC). A suspensão ocorre no período em que a família do influenciador goiano Matheus Fernandes Machado, de 28 anos, conhecido como Ugoianin, esperava seu retorno ao país.

A prima dele, Ludmilla Machado, havia anunciado que Matheus seria deportado e deveria chegar a Goiânia entre sexta-feira e domingo (4). O ministério, porém, não confirmou se o influenciador estava entre os passageiros do voo cancelado.

Segundo o MDHC, a informação sobre os problemas técnicos foi repassada pelas autoridades norte-americanas. A pasta não anunciou uma nova data para a viagem. “Daremos previsão de novos voos assim que possível”, informou em resposta à reportagem.

wiânia”.

Preocupação

A família também demonstra preocupação com a saúde do influenciador. Segundo uma fonte ouvida pelo iG na quinta-feira, Matheus havia sido transferido novamente e estava gripado, com dores no peito e emocionalmente abalado. “Ele está em uma cadeia velha. Estamos muito preocupados com ele”, afirmou.

Ludmilla agradeceu o apoio recebido desde que divulgou a prisão e disse que o primo pretende contar o que aconteceu quando retornar ao Brasil. O caso mobilizou familiares, amigos e seguidores nas redes sociais em busca de informações e assistência.

Em manifestação anterior, o Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) informou que Matheus entrou irregularmente no país em 5 de setembro, nas proximidades do Rio Grande. Segundo a agência, seus agentes o localizaram no dia 14, depois de ele ter sido preso pela Patrulha de Fronteira sob acusação de reentrada ilegal. O órgão afirmou, na ocasião, que o brasileiro estava sob custódia e aguardava sua remoção dos Estados Unidos.

Morador de Goiânia, Matheus ficou conhecido nas redes sociais por publicar vídeos de humor e conteúdos relacionados ao Vila Nova, clube pelo qual torce.







