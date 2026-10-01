Reprodução Lula no Flow hoje: assista ao vivo no iG às 20h45

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa do Flow Podcast nesta quinta-feira (1º), a partir das 20h45. O público poderá acompanhar a entrevista ao vivo pelo iG e também pelo canal do Flow no YouTube.

A conversa ocorre a três dias do primeiro turno das Eleições 2026, marcado para domingo (4). Além disso, o programa começa pouco antes do último debate presidencial da TV Globo antes da votação.

Lula não participará do encontro promovido pela emissora. A campanha comunicou a decisão à Globo na quarta-feira (30). Com isso, o presidente encerrará o primeiro turno sem participar dos debates entre os candidatos à Presidência.

Enquanto Lula conversa com Igor Coelho, o Igor 3K, no Flow, a Globo reunirá outros quatro candidatos a partir das 21h30: Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD), Augusto Cury (Avante) e Romeu Zema (Novo).

Zema entrou na lista após uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O tribunal determinou que a emissora considerasse a composição atual da bancada do Novo para definir a participação do candidato.

Lula volta ao Flow quatro anos depois

Esta não será a primeira participação de Lula no Flow durante uma campanha presidencial. Em outubro de 2022, poucos dias antes do segundo turno, ele também esteve no programa comandado por Igor 3K.

Naquela ocasião, a entrevista chamou atenção principalmente pela audiência na internet. A transmissão ultrapassou a marca de 1 milhão de espectadores simultâneos no YouTube e estabeleceu, naquele momento, um recorde para o Flow.

O público cresceu rapidamente ao longo da conversa. Segundo números divulgados pelo próprio programa na época, cerca de 600 mil pessoas acompanhavam a transmissão simultaneamente ainda nos primeiros minutos. Posteriormente, a audiência rompeu a barreira de 1 milhão.

A conversa durou aproximadamente duas horas e ocorreu em um momento decisivo da eleição de 2022.

Agora, porém, o cenário é diferente. Lula chega ao estúdio como presidente da República e candidato à reeleição. Além disso, participa do podcast nos últimos dias de uma campanha que terá seu primeiro turno neste domingo.

Entrevista começa antes do debate da Globo

O horário também coloca o Flow no centro da programação política desta quinta-feira.

A entrevista de Lula começa às 20h45. Já a Globo marcou o início do debate presidencial para as 21h30, depois do Jornal Nacional. Portanto, os dois programas deverão dividir a atenção do público durante parte da noite.

Ao escolher o Flow, Lula também volta a apostar em um formato diferente dos debates tradicionais. O podcast ganhou projeção nacional justamente pelas conversas longas e pelo ambiente mais informal.

Ao longo dos últimos anos, o programa recebeu políticos, empresários, influenciadores e personalidades de diferentes áreas. Além disso, tornou-se um espaço recorrente para entrevistas com candidatos durante períodos eleitorais.

Onde assistir Lula no Flow hoje

O público poderá acompanhar Lula no Flow ao vivo pelo iG, nesta quinta-feira (1º).

A transmissão começa às 20h45 e também estará disponível no canal do Flow no YouTube.

Lula no Flow Podcast

Data: quinta-feira, 1º de outubro

Horário: 20h45

Transmissão: ao vivo pelo iG e pelo canal do Flow no YouTube



