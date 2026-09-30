Divulgação/Flow Lula e Igor Coelho, o Igor 3K, que comanda o Flow Podcast

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, confirmou sua participação no Flow Podcast na noite desta quinta-feira (1º), a partir das 20h45. A entrevista será transmitida ao vivo no iG e no canal do Flow no YouTube.

Um dos podcasts de maior audiência do país, comandado por Igor Coelho, o Igor 3K, o Flow ganhou projeção nacional com entrevistas de longa duração e formato informal. Ao longo dos últimos anos, o programa recebeu políticos, influenciadores, empresários e personalidades de diferentes áreas.

A participação de Lula ocorre na reta final da campanha para o primeiro turno das Eleições 2026, marcado para domingo (4). A entrevista começará às 20h45, minutos antes de a TV Globo iniciar o último debate entre os candidatos à Presidência antes da votação.

Nesta quarta-feira (30), assessores de Lula informaram à emissora que o presidente não participará do debate. A Globo havia convidado também Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD) e Augusto Cury (Avante). Além deles, uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) garantiu a participação de Romeu Zema (Novo) no encontro.

Lula volta ao Flow após entrevista de 2022

Esta não será a primeira passagem de Lula pelo Flow Podcast durante uma campanha presidencial. Em outubro de 2022, poucos dias antes do segundo turno daquela eleição, ele participou do programa comandado por Igor 3K.

Na ocasião, a transmissão ultrapassou a marca de 1 milhão de espectadores simultâneos no YouTube.

O número estabeleceu, naquele momento, um recorde de audiência do Flow e superou a marca registrada meses antes pela entrevista do então presidente Jair Bolsonaro no mesmo programa.

A audiência cresceu rapidamente durante a transmissão. Segundo dados divulgados na época pelo próprio Flow, a entrevista já reunia cerca de 600 mil espectadores simultâneos nos primeiros 13 minutos. Na primeira hora, passou de 1 milhão. A conversa durou aproximadamente duas horas.





A entrevista desta quinta-feira acontece em um cenário diferente.

Lula chega ao programa como presidente da República e candidato à reeleição, em uma disputa presidencial que entra em seus últimos dias antes da votação.

O público poderá acompanhar a entrevista de Lula ao Flow Podcast ao vivo pelo iG, a partir das 20h45 desta quinta-feira (1º).