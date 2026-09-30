Reprodução/Youtube Presidente Lula (PT)

Assessores de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) informaram à TV Globo nesta quarta-feira (30) que o presidente não vai participar do debate promovido pela emissora antes do primeiro turno das eleições. O debate está marcado para esta quinta-feira (1), às 21h30.

No mesmo horário, o presidente Lula confirmou que concederá entrevista ao Flow Podcast. A participação do candidato à reeleição no programa deve ocorrer a partir das 20h45.

Nos últimos dias, aliados do presidente discutiram a possibilidade de Lula comparecer ao debate, ao mesmo tempo em que integrantes da campanha avaliavam a participação no encontro como um risco.

Os convidados

A emissora havia convidado Lula, Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD) e Augusto Cury (Avante). Além disso, uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) garantiu a participação de Romeu Zema (Novo).

Flávio Bolsonaro confirmou que pretende participar do debate mesmo com a ausência de Lula. Nas últimas semanas, o candidato do PL vinha cobrando publicamente a presença do presidente no encontro.

Cadeira vazia

A ausência de Lula poderá se transformar em um dos temas explorados pelos adversários.





Pelas regras preparadas pela Globo, candidatos presentes poderão formular perguntas destinadas a um participante ausente. Nessas situações, a emissora prevê mostrar uma cadeira vazia identificada com o nome do candidato que não compareceu.

Os candidatos presentes terão oportunidades na televisão para apresentar propostas e confrontar posições antes da votação de domingo, dia 4.