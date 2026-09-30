Divulgação CCR Rio SP Desmonte de rochas na Serra das Araras

O trecho da Serra das Araras, na Rodovia Presidente Dutra (BR-166), vai ser interditado por uma hora a mais durante as atividades de desmonte de rocha desta quarta-feira (30).

De acordo com a concessionária que administra o trecho, a CCR-Motiva, a medida é necessária para o avanço das obras de construção das novas pistas de subida e descida da Serra.

Sendo assim, a interdição, que era prevista para ser das 13h às 15h, segue até as 16h, conforme informou a concessionária.

A alteração é válida excepcionalmente durante esta quarta-feira (30). Na quinta-feira (1), as intervenções voltam a ser de duas horas. Veja cronograma para esta semana:

terça-feira (29): não houve interdição;

quarta-feira (30): das 13h às 16h;

quinta-feira (01): das 13h às 15h;

sábado (03): das 16h às 18h.

Durante este período, a pista sentido São Paulo vai ser bloqueada na altura do quilômetro 225.

Ainda de acordo com a CCR-Motiva, a pista no sentido Rio de Janeiro vai seguir operando normalmente.

A concessionária também orientou os motoristas a respeitarem a sinalização no local e o limite de velocidade.

A CCR-Motiva também informou que as obras no trecho já alcançam cerca de 86,5% de execução. Sendo assim, em outubro, os trabalhos de desmonte de rochas serão reduzidos.

Redução nas operações

O serviço de detonação de rochas acontece toda semana e costuma bloquear o trecho do quilômetro 225 na Serra das Araras, na pista sentido São Paulo.

Ela acontece de segunda a quinta-feira e aos sábados. Porém, com o avanço das obras, as operações de detonação serão reduzidas a partir do dia 13 de outubro.

A CCR-Motiva explicou que a mudança é permanente e suspende os fechamentos de segunda e quarta-feira.

Com isso, essa será a nova programação das interdições:

terça-feira: das 13h às 15h;

quinta-feira: das 13h às 15h;

sábado: das 16h às 18h.

A interdição acontece somente no sentido São Paulo. A pista sentido Rio de Janeiro segue funcionando normalmente.

Ainda de acordo com a concessionária, a redução da frequência dos desmontes garante mais fluidez no trânsito, mantendo a segurança necessária para a continuidade das obras.

Por fim, a empresa orienta os motoristas a programarem os deslocamentos com antecedência, acompanharem a sinalização implantada no trecho e seguirem as orientações das equipes operacionais.

Além disso, a programação pode ser alterada por conta das condições climáticas ou por necessidade operacional.



