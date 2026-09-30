Divulgação/Governo de SP Metrô de São Paulo

A atualização do Mapa do Transporte Metropolitano da Secretaria de Transportes Metrpolitanos (STM) traz oficialmente as linhas 6-Laranja e 17-Ouro. Operadas respectivamente pelo Consórcio LinhaUni e pelo Metrô de São Paulo, as novas rotas funcionam com viagens gratuitas em período de testes para ajustes na infraestrutura antes da operação comercial definitiva.

Confira abaixo o funcionamento dos novos trechos e saiba como acessar o mapa atualizado.

Estações e conexões da Linha 6-Laranja

Inaugurada em julho, a Linha 6-Laranja conta atualmente com 5 quilômetros de extensão operacional e seis estações abertas: João Paulo I, Freguesia do Ó, Santa Marina, Água Branca, SESC-Pompeia e Perdizes.

Quando estiver concluída, a linha terá 15,3 km de extensão e conectará a zona norte ao centro, integrando com a estação São Joaquim (Linha 1-Azul), com a Linha 7-Rubi (TIC Trens) e com a Linha 4-Amarela (Motiva Trilhos).

Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 10h às 15h (operação assistida).

Expansão e horários da Linha 17-Ouro

Com 6,7 quilômetros de extensão operacional, o ramal de monotrilho conta com oito estações ativas: Aeroporto de Congonhas, Jardim Aeroporto, Brooklin Paulista, Vereador José Diniz, Campo Belo, Vila Cordeiro, Chucri Zaidan, Morumbi e Washington Luís. A linha permite integração com a Linha 5-Lilás do metrô e com a Linha 9-Esmeralda de trem (ambas da Motiva Trilhos).

Novo horário de funcionamento: A partir desta quarta-feira (30), a operação assistida passa a funcionar de segunda a sábado, das 6h às 22h.

Baixe aqui o Mapa de Transporte Metropolitano

















Saiba mais sobre a rede metroviária de São Paulo

A rede metroviária da cidade de São Paulo é composta por sete linhas, totalizando 110,9 km de extensão e 98 estações.

O Metrô de São Paulo é responsável pela operação das Linhas 1-Azul (Jabaquara – Tucuruvi), 2-Verde (Vila Prudente – Vila Madalena), 3-Vermelha (Corinthians-Itaquera – Palmeiras-Barra Funda). Além delas, também é responsável pelo Monotrilho da Linha 15-Prata (Vila Prudente – Jardim Colonial).

No total, são 78 km de extensão e 70 estações. Apenas pelas linhas administradas pelo Metrô passam diariamente cerca de 4 milhões de usuários.

A Linha 4-Amarela funciona em regime de PPP (Parceria Público Privada) desde 2010, com 12,8 km de extensão e 11 estações. Já a Linha 5-Lilás passou a ser operada em regime de concessão em 4 de agosto de 2018, ambas gerenciadas pela a Motiva Trens. Além disso, a empresa também gerencia as linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda.

O metrô está integrado à CPTM pelas estações Luz, Tamanduateí, Brás, Palmeiras-Barra Funda, Tatuapé, Corinthians-Itaquera, Pinheiros e Santo Amaro e também a outros modais de transporte na cidade de São Paulo.

Atualmente, a CPTM possui 196 km de trilhos e 57 estações em operação, atendendo a 18 municípios da região metropolitana de São Paulo.

Fonte: Metrô de São Paulo e Secretaria de Transportes Metropolitanos