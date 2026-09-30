Montagem/iG 5 destaques desta quarta-feira

Supremo Tribunal Federal (STF) julga caso de Nossa Senhora, Vorcaro e o pai depõem à Polícia Federal (PF), 13 estados com alerta de tempestade, Prova do Fazendeiro em A Fazenda 18 e Lyon x Chelsea pela Champions League Feminina estão entre os destaques desta quarta-feira.

STF julga caso de Nossa Senhora no plenário

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) deve julgar, nesta quarta-feira, o caso envolvendo a notícia falsa de que Nossa Senhora Aparecida iria deixar de ser padroeira do Brasil.

Na sexta-feira passada (25), André Mendonça determinou a remoção de publicações que associavam o senador Flávio Bolsonaro (PL) e sua família à intenção de retirar de Nossa Senhora o título de padroeira.

Flávio Dino cassou a decisão do colega e restabeleceu as postagens no último domingo (27).

Já na segunda (28), Luiz Fux ordenou novamente a retirada dos conteúdos.

Vorcaro e o pai prestam depoimento à PF

A Polícia Federal (PF) manteve os depoimentos do ex-banqueiro Daniel Vorcaro e de seu pai, Henrique Vorcaro, para esta quarta-feira.

As oitivas terão como objetivo principal descobrir como funcionavam os grupos "A Turma" e "Os Meninos", alvos da corporação.

Alerta de tempestade atinge 13 estados

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta amarelo, de perigo potencial para chuva forte, ventos intensos e possibilidade de queda de granizo.

O aviso é válido até as 23h59 desta quarta-feira e abrange 13 estados: Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Santa Catarina, Goiás e Rio Grande do Sul.

Prova do Fazendeiro movimenta A Fazenda 18

A Prova do Fazendeiro de A Fazenda 18 ocorre nesta quarta-feira.

Para tentar escapar do paredão, os peões terão que passar por um circuito de agilidade, pontaria, força, equilíbrio ou raciocínio.

O vencedor, além de não participar da votação popular, recebe o chapéu de fazendeiro e se torna o novo líder da semana.

Lyon enfrenta o Chelsea na Champions feminina

O Lyon recebe o Chelsea nesta quarta-feira, às 16h, no Groupama Stadium, em Décines-Charpieu, pela segunda rodada da Champions League Feminina.

Líder do Campeonato Francês Feminino, o Lyon goleou o Servette FC, por 8 a 0.

O time visitante, por sua vez, vem de uma vitória diante do Arsenal, por 1 a 0, com gol de Alyssa Thompson. Atualmente, as inglesas ocupam a terceira posição da Women Super League 1 (FA WSL 1).









