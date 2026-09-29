Paulo Pinto/Agência Brasil População enfrenta temporal em São Paulo

O estado de São Paulo se prepara para uma forte virada no tempo após iniciar a semana com calor intenso. Em diversas cidades paulistas, os termômetros ultrapassaram a marca dos 40°C na última segunda-feira (28).

O avanço de uma frente fria, acompanhada pelo aumento na umidade, acendeu o alerta dos serviços de meteorologia para a ocorrência de temporais e um declínio acentuado nas temperaturas até sexta-feira (2).

Segundo a Climatempo, esta terça-feira (29) ainda será de calor em todo o estado. Na capital, a máxima pode atingir os 34°C. Contudo, o aumento da instabilidade favorece o aparecimento de pancadas de chuva de forte intensidade a partir da tarde.

As regiões oeste, sudoeste e sul paulista têm maior probabilidade de tempestades, com rajadas de vento entre 50 km/h e 70 km/h — podendo alcançar os 90 km/h na faixa de divisa com o Paraná. Na capital, a chuva ganha força entre o fim da tarde e a noite, acompanhada de trovoadas e ventos de até 60 km/h.

Alerta de tempestades e ventania na quarta-feira

Nesta quarta-feira (30), o alerta para temporais ganha força, com pancadas mais intensas entre a tarde e a noite no sul, sudoeste e oeste do estado. Na Grande São Paulo, os termômetros ainda chegam aos 32°C, e os ventos podem atingir 50 km/h.





Massa de ar frio derruba as temperaturas na quinta

A mudança mais brusca ocorre na quinta-feira (1º), impulsionada pela chegada de uma massa de ar frio. O dia será chuvoso na capital e a temperatura máxima despenca para 24°C — uma queda de 10°C em relação à terça-feira —, com rajadas de vento na casa dos 60 km/h.

Sexta-feira terá chuva e máxima de apenas 17°C

O ápice do frio e da umidade acontece na sexta-feira (2). O tempo segue instável e a previsão indica chuva contínua do fim da manhã até o fim da tarde. A máxima na capital paulista não passa dos 17°C.

Os maiores volumes acumulados de chuva devem se concentrar no litoral, no norte e no leste do estado, além do Vale do Paraíba.