Reprodução Peixe Bodó gigante é capturado no Rio Acre

Um peixe gigante da espécie popularmente conhecida como bodó-cascudo foi pescado nas águas do Rio Acre. O animal, conhecido como bodó-cavalo, tem tamanho muito acima da média para a espécie, natural da região do Acre.

O peixe foi capturado por um influencer de pesca. De acordo com ele, muitas pessoas não acreditam que exista esse tipo de bodó. O influenciador ainda destaca o tamanho do peixe, que tem cerca de um metro.

Em média, os animais dessa espécie têm tamanho de em torno de 40 centímetros. Após a pesca, o animal foi devolvido à água.

O bodó-cavalo integra a família dos Siluriformes, um grupo de bagres de água doce. Ele também pode ser conhecido como peixe cascudo, cascudo bodó, cascudão, acari, black rock, bodó-rei e bodó-cão.

Cascudo Bodó

O cascudo bodó se destaca pela fisionomia singular. Ele não possui escamas convencionais e é coberto de pequenas placas ósseas adaptadas ao formato das escamas.

A estrutura funciona como uma espécie de armadura. Além disso, elas estão dispostas em cerca de três a quatro fileiras ao longo do corpo do animal.

Esta cobertura dá ao peixe a aparência de um casco, por isso o animal é conhecido como cascudo.

Geralmente, estes peixes medem cerca de 40 centímetros e podem pesar até 1,5 quilos. O nome bodó-cavalo é utilizado aos animais que atingem proporções maiores que as espécies comuns de bodó.

O cascudo bodó é nativo da América do Sul, habitando predominantemente a Bacia Amazônica. As placas de proteção do animal também são responsáveis pela resistência do peixe em habitats adversos, como águas turvas e com pouca oxigenação.

O animal tem uma alta capacidade de adaptação e pode ser encontrado em uma variedade de ecossistemas aquáticos, desde grandes rios até pequenos igarapés e lagos de várzea.

O peixe costuma viver mais ao fundo dos rios, onde se alimenta principalmente de lodo, algas e matéria orgânica acumulada nas pedras e troncos.



