Reprodução/CCR Autoban Rodovias Anhanguera e Bandeirantes ligam a capital São Paulo aos polos do interior

Uma operação vai bloquear totalmente a Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), entre a cidade de São Paulo e o município de Jundiaí, durante a madrugada deste sábado (26) para domingo (27).

O bloqueio vai ser feito na pista sentido interior, entre os quilômetros 13 e 46, das 23h de sábado (26) às 6h de domingo (27). Ao todo, são oito pontos de intervenção, veja:

alças de acesso da Marginal Tietê para a Rodovia dos Bandeirantes;

retorno do quilômetro 16 na Rodovia dos Bandeirantes, em São Paulo;

acessos do Rodoanel Mário Covas para a Rodovia dos Bandeirantes, nos dois sentidos

acesso do quilômetro 26 na Rodovia dos Bandeirantes;

acesso do quilômetro 28 e do quilômetro 34 na Rodovia dos Bandeirantes;

acesso do quilômetro 33 na Rodovia dos Bandeirantes;

retorno do quilômetro 37 na Rodovia dos Bandeirantes, em Caieiras;

retorno do quilômetro 46 na Rodovia dos Bandeirantes, em Jundiaí.

De acordo com a concessionária que administra a rodovia, a Autoban, a interdição é necessária para uma megaoperação de trabalhos de melhorias e manutenção da via.

Sendo assim, de forma simultânea, diversas frentes de trabalho vão atuar em trabalhos voltados à manutenção e conservação da rodovia.

O objetivo da operação, segundo a concessionária, é preservar a segurança dos usuários e aumentar a eficiência dos serviços, concentrando as intervenções em uma única janela operacional. Com isso, é possível reduzir a necessidade de novas interdições ao longo das próximas semanas.

Nesta operação, as equipes da Autoban vão atuar de maneira simultânea, com trabalhos de limpeza das faixas de rolamento, limpeza dos sistemas de drenagem, limpeza de pés de barreira e caixas de captação, pintura de barreiras de concreto, substituição de elementos refletivos, além da lavagem e instalação de novas placas de sinalização.

Desvios

Durante a operação, todo o trânsito sentido interior vai ser desviado para a Rodovia Anhanguera (SP-330).

A Autoban informou que o trecho vai contar com sinalização e equipes operacionais posicionadas para orientar os motoristas.

Para o motorista que está na Marginal Tietê, na capital paulista, e pretende acessar o sentido interior da Rodovia dos Bandeirantes, a alternativa será seguir para a Rodovia Anhanguera (SP-330), no quilômetro 12.

Quem já está na Bandeirantes, trafega no sentido capital e pretende retornar para o sentido interior pelo retorno do quilômetro 16, deve seguir em frente até a ponte do Piqueri e realizar o retorno, seguindo também pela Rodovia Anhanguera.

Quem está na Rodovia Anhanguera, sentido capital, e pretende fazer o retorno no quilômetro 46, a alternativa é usar somente o retorno no quilômetro 38.

Já a alternativa para o motorista que está no Rodoanel Mário Covas (SP-021) e deseja seguir sentido interior vai ser utilizar as alças de saída para a Rodovia Anhanguera.



