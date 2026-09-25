Paulo Guereta/ Prefeitura de São Paulo Avenida Paulista durante dia esolarado, em São Paulo

Depois de uma semana chuvosa, São Paulo volta a ter temperaturas agradáveis e redução na umidade relativa do ar, a partir desta sexta-feira (25). O dia amanheceu com o céu encoberto, a formação de névoa úmida- que se dissipa ainda no período da manhã- e uma temperatura mínima de 14°C.

Com o passar das horas, o sol começa a aparecer e proporciona a elevação da temperatura, que deve alcançar a máxima de 27°C. Para a capital, os percentuais mínimos de umidade do ar ficam em torno dos 50%, que ainda é considerado saudável para o corpo humano; em outras regiões do estado, os percentuais são menores.

De acordo com a Defesa Civil do Estado, as regiões Norte e Oeste devem ficar atentas ao tempo seco, com percentuais de umidade do ar podendo atingir valores próximos aos 30%. Em dias de tempo seco, o órgão recomenda que a população acompanhe a previsão do tempo, mantenha-se bem hidratada e evite a exposição prolongada ao sol.





De acordo com o banco de dados meteorológicos do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, este mês de setembro é o mais chuvoso registrado nos últimos 32 anos: a precipitação média acumulada até o momento é de 294,9 mm, o que equivale a 346,9% acima dos 66,0 mm esperados para o mês.

Final de semana mantém altas temperaturas

O final de semana na capital paulista promete trazer tempo seco e temperaturas elevadas. No sábado (26), a mínima prevista é de 16°C durante a madrugada, com a formação de névoa úmida ao amanhecer. Ao longo do dia, o sol aparece e será o protagonista, facilitando a elevação da temperatura, que deve chegar aos 29°C durante a tarde; as taxas mínimas de umidade do ar ficam ao redor dos 40%, enquadrando o tempo como seco.

No domingo (27), o cenário atmosférico não será muito diferente, com os termômetros em torno dos 17°C durante a madrugada e predomínio de sol entre nuvens no decorrer do dia; a temperatura máxima atinge 27°C, com valores mínimos de umidade do ar próximos aos 50%.

Confira o clima da semana de acordo com a Defesa Civil:

- Sexta-feira (25): Mínima de 14°C e máxima de 27°C. Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Muitas nuvens à noite, sem chuva

- Sábado (26): Mínima de 16°C e máxima de 29°C. Sol com diminuição de nuvens de manhã. Tarde ensolarada

- Domingo (27): Mínima de 17°C e máxima de 27°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado

- Segunda-feira (28): Mínima de 18°C e máxima de 29°C.Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado.

